"Смърфовете" взеха "железничарското" дерби, десетима от Локо (София) дадоха сериозен отпор

Локомотив (Пловдив) надви много трудно Локомотив (София) с 1:0 в двубой от 28-ия кръг на efbet Лига. Жоел Цварц (70) беше точен за домакините, които играха с човек повече през цялото второ полувреме, но въпреки това допуснаха много положения пред вратата си. Стражът Боян Милосавлиевич имаше ключови намеси в срещата.

След паузата за националните отбори родният елит се завърна отново на футболната сцена. Именно днешното “железничарско” дерби даде началото на последните кръгове от редовния сезон в efbet Лига.

Домакините излязоха като фаворити в срещата с оглед временното класиране в таблицата.

Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на Борислав Михайлов.

В 7-ата минута Парвиз Умарбаев изведе зад защитата Жоел Зварц. Нападателят прехвърли стража на Локомотив София, но страничният съдия Мирослав Максимов веднага сигнализира за засада, а решението му бързо бе потвърдено от ВАР екипа.

Гостите отговориха с неточен шут на Красимир Станоев.

В 27-ата минута Мартин Русков стреля точно с глава, но Мартин Величков изби топката

В 28-ата минута домакините направиха сериозен пропуск. Мартин Атанасов центрира чудесно в наказателното поле. Цварц беше изпуснат от защитата и от близко разстояние стреля, но удари гредата.

В края на полувремето Локомотив София можеше да поведе, ако не бе блестящата намеса на Милосавлиевич. Той се намеси при удар на Спас Делев, а след това отрази и шут на Георги Минчев при добавката.

Още в началото на второто полувреме Локомотив София остана с човек по-малко. В рамките на минута Ерол Дост получи два жълти картона в рамките на минута. Халфът настъпа Ефе Али по ахилеса, след което получи втори жълт картон за реплика.

Въпреки че останаха с човек по-малко, столичани наложиха владение на топката. В 65-ата минута Спас Делев влезе от десния фланг към средатата на терена, след което нанесе мощен шут с левия си крак. Топката се отби в крака на защитник и изненада Милосавлиевич, който със сетни сили успя да избие кълбото в горната греда.

В 70-ата минута "смърфовете" поведоха в резултата след хубав гол на Жоел Цварц с глава. Каталин Иту проби по десния фланг, центрира в наказателното поле, а нападателят показа блестяща игра във въздуха.

В 77-ата минута пловдивчани бяха покрити от късмета. Мартин Русков отклони центриране към своята врата и топката срещна левия стълб. При добавката отблизо и от малък ъгъл пък резервата Доналдо Ацка не успя да насочи топката в мрежата на Милосавлиевич.

В заключителните минути Локо София беше близо до изравняването, но отново Милосавлиевич и късметът бяха най-добри приятели на пловдивчани. В 85-ата минута Доналдо Ацка засече центриране от корнер, но топката премина покрай вратата на "черно-белите".

В добавеното време гол на Георги Чорбаджийски от състава на домакините беше отменен заради засада след намесата на ВАР.

ЛОКОМОТИВ (ПД) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 1:0

1:0 Жоел Цварц (70)

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ (ПД): 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 23. Мартин Русков, 33. Мартин Атанасов, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев, 12. Ефе Али, 11. Запро Динев, 77. Жоел Цварц, 7. Севи Идриз;

ЛОКОМОТИВ (СФ): 99. Мартин Величков, 5. Ерол Дост, 31. Красимир Станоев, 42. Никола Нейчев, 22. Реян Даскалов, 91. Райън Бидунга, 64. Доминик Янков, 10. Георги Минчев, 7. Спас Делев, 14. Ангел Лясков, 77. Кауе Карусо

