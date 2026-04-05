Босът на Берое изригна: Чиста дузпа, но всичко е ОК срещу нас

Собственикът на Берое Ернан Банато също атакува съдийската бригада, начело с Тодор Киров, заради решенията ѝ по време на вчерашния мач срещу ЦСКА. Бизнесменът е на мнение, че на играчите на Берое е спестена дузпа, а на ЦСКА - червен картон.

Банато приложи снимки и видеа в поредица от сторита в Instagram и написа:

"Отново... и отново... стъпка по стъпка... Те вършат работата си... Това беше чиста дузпа, а това трябваше да е червен картон - 2 ясни ситуации, които да променят играта... но... всичко е ОК срещу Берое... Някои хора го виждат..."

Берое остана на 14-тата позиция, като за последно е печелил на свой терен в Стара Загора през месец септември.