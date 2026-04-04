Урибе: Според вас това беше ли дузпа? От две години съм тук и не са ни дали дузпа срещу ЦСКА и Левски

Наставникът на Берое Хосу Урибе похвали футболистите си след поражението с 0:3 от ЦСКА. Треньорът е сигурен, че с тази игра отборът му няма да изпадне от елита.

“Направихме много добър мач. Имахме ситуации за гол и добра игра. ЦСКА имаше три ситуации и ги вкара.

Подарихме един гол във втората минута и това ни костваше мача. ЦСКА е добър противник.

За мое съжаление от две години съм тук и не са ни дали дузпа срещу грандовете ЦСКА и Левски. Кажете ми - според вас това беше ли дузпа?. Когато има шут и той бъде отбит с ръка, за мен е дузпа. Не знам дали ръката беше в естествена позиция, но за мен това е дузпа. Ако беше в нашето наказателно поле, щеше да бъде дузпа, сигурен съм", каза Урибе за положението в края на първата част, когато при 1:0 "заралии" претендираха за 11-метров наказателен удар.

"С тази игра, която показахме, е вероятно да вземем много точки и да се спасим. На един мач сме да излезем от зоната на изпадащите. С днешното лице и игра ще се спасим", завърши оптимистично Урибе.

Снимки: Борислав Трошев