Имаше ли дузпа за Берое при играта с ръка на Лапеня?

Играчите на Берое имаха сериозни претенции за дузпа в средата на първото полувреме на мача с ЦСКА. Капитанът на “червените” Адриан Лапеня спря с ръка удар от дистанция на играч на Берое.

Топката летеше в рамките на вратата на Фьодор Лапоухов, но пътят ѝ се спря от испанеца. Съдията Тодор Киров остана безмълвен, а и ВАР в лицето на Георги Кабаков странно взе решение да не се намеси дори за проверка от страна на главния арбитър.