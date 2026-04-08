Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортинг (Лисабон)
  3. Руи Боржеш: Нуждаехме се от повече острота

  • 8 апр 2026 | 04:47
  • 386
  • 0

Руи Боржеш говори след разочароващото поражение на водения от него Спортинг (Лисабон) с минималното 0:1 тима на Арсенал в първия 1/4-финал от Шампионската лига. Срещата в редовното време приключи при нулево равенство, но в продължението домакините се пропукаха и допуснаха попадение, което даде аванс на “артилеристите” за реванша.

“Разочароващо е. Нормално е да се чувстваме леко разочарование след страхотния мач, който изиграхме срещу съперник от най-висока класа. Ако погледнете всичките 92 минути, ние имахме три или четири чисти възможности, докато те нямаха нито едно след отменения гол. Просто се нуждахме от повече острота пред гола. Това е футболът. Нека държим главите си високо и да вярваме, че всичко е възможно.

Беше изключително балансирана игра, дори по отношение на притежание на топката. Спортинг имаше по-фобрите голови положения. Ние контролирахме играта и честно казано съм щастлив заради играчите и тяхното представяне.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

