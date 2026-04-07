Флик за поредната среща на Барселона с Атлетико и ядосания Ямал

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига в първи четвъртфинален мач за двата отбора. Само преди няколко дни тимовете отново се срещнаха в напечено дерби на "Метрополитано", което бе спечелено от каталунците с 2:1 с късен гол на Роберт Левандовски. Двата отбора вече се срещнаха и за Купата на Краля, където тимът на Диего Симеоне спечели с 4:0 у дома, а победата на Барса с 3:0 в реванша се оказа недостатъчна.

За предишните мачове с Атлетико

„Различно е, защото Шампионската лига е най-добрият турнир. Трябва да играем срещу голям съперник, който има страхотни играчи, но искаме да стигнем до следващата фаза. 0:4 за Купата на краля? Понякога се случва. След този мач и този срещу Жирона, се справихме по-добре. Имаме млад отбор, а двамата централни защитници са Кубарси и Жерард (Мартин), които играят всяка минута. Те са фантастични. Нормално е в някои ситуации да не правят най-добрия избор, но те са млади и трябва да се учат. Подобряват се на високо ниво и е фантастично да се види това.“

🚨 Hansi Flick: "We faced Atleti before? It's different because the Champions League is the best competition."



"We have to play against a great rival, who has great players, but we want to reach the next phase." pic.twitter.com/zgfC2kpZOi — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 7, 2026

Дали Барса е по-добър отбор от Атлети

„Атлети е труден отбор. Имат добро отношение и интензивност, фантастични играчи. Онзи ден няколко играчи почиваха, но излязоха други с качества. Не е лесно да вкараш два гола на Атлетико. Винаги е сложно. Ще има много емоции в двата мача. Ще се опитаме да постигнем добър резултат утре, но знаейки, че трябва да играем и там. Когато победихме Нюкасъл, го заслужихме и искаме да продължим към целта.“

За трилогията с Атлетико

„Надявам се да не ни повлияе. Когато управляваш минутите, никога не знаеш как ще се отрази след това. Нямаме много опции, защото в Ла Лига искаме да печелим и да имаме тази победа. В Шампионската лига е различно. Всички искат да са на най-високо ниво. Това е голяма възможност да покажем колко сме добри.“

🚨 Hansi Flick: "Atleti is a tough team. They have a good attitude and intensity, fantastic players."



"The other day they rested several players, but others came on with quality. It's not easy to score two goals against Atlético." pic.twitter.com/yZShJ3s81Q — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 7, 2026

За Кансело и неговото бъдеще

„Не искам да говоря за бъдещето. Сега той върши страхотна работа. Игра в Мексико и САЩ по време на паузата и имаше дълго пътуване за връщане. Онзи ден положи много усилия. Има страхотно качество и ни помага много в този момент.“

🚨 Hansi Flick on Lamine Yamal angry on Saturday:



"I said it on Saturday. He tried everything down the wing and Joao did his one-on-one."



"Robert scored with his chest. What we have to understand is that Lamine is 18 years old and he's an incredible player." pic.twitter.com/ccxDAS4KRg — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 7, 2026

За ядосания Ямал в предишния мач

„Казах го още в събота. Той опита всичко по крилото, а Жоао направи своя един на един. Роберт вкара с гърди. Трябва да разберем, че Ламин е на 18 години и е невероятен играч. Когато прегледаш мача отново, виждаш, че прави невероятни неща. Той е само на 18 години. Откъсна се от пет играчи и почти вкара. Тръгна разочарован.

Той е емоционален и това е добре. Винаги ще го подкрепям. Трябва да сме внимателни. Не всичко, което прави, е за да прави шум около себе си. Той е фантастичен играч и трябва да видим, че е на 18 години. Казах му, че може да го направи и че винаги ще го защитавам. Той е велик играч, може би най-добрият в бъдещето.“

Снимки: Gettyimages