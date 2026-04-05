Барселона пречупи храбрия Атлетико с късен гол на Левандовски и дръпна с още пред Реал

Барселона постигна изключително ключова за защитата на титлата победа и спечели с 2:1 като гост на Атлетико Мадрид в нажежено дерби от 30-тия кръг на Ла Лига и поредната среща между двата отбора през този сезон. Успехът за тима на Ханзи Флик дойде след пълен обрат, като първо Джулиано Симеоне изведе "рохибланкос" напред в 39-ата минута. Само три минути по-късно обаче Маркъс Рашфорд изравни, а резервата Роберт Левандовски донесе успеха на отбора си с късен гол в 88-ата минута срещу иначе храбро бранещия се Атлетико.

Важно е да се спомене, че каталунците играха цяло второ полувреме с човек повече след директен червен картон на Николас Гонсалес в края на първата част. Почти веднага след почивката пък изгонване на Жерард Мартин от Барселона бе отменено и заменено със само жълт картон от главния съдия Матео Бускетс, като това бе и най-спорната ситуация в двубоя. Лошите новини за Ханзи Флик пък са двете принудителни смени за Роналд Араухо и Марк Бернал, които получиха контузии.

7 - #Barcelona 🔵🔴 could be seven points ahead of #RealMadrid ⚪️⚪️. No team in the history of @LaLigaEn have ever gone on to win the league title after trailing the leaders by seven points or more with eight games remaining. Champions? pic.twitter.com/RTDtgKvFsR — OptaJose (@OptaJose) April 4, 2026

Така каталунците със шестата си поредна победа вече водят със 7 точки на върха пред големия съперник Реал Мадрид, който по-рано загуби от Майорка, като дават сериозна заявка да дублират титлата си. Статистиката показва, че никой тим в Ла Лига не е успявал да навакса такава дистанция при осем оставащи кръга. Атлетико пък понесе нов горчив хап след болезнената загуба с 2:3 от Реал Мадрид в предишния кръг. Любопитно решение за Диего Симеоне в този мач бе да остави на пейката Хулиан Алварес и Адемола Луукман. Атлетико иначе след новата загуба остава на 4-а позиция в момента, като продължава борбата си за третото място с Виляреал. Само след няколко дни - в сряда, Атлети и Барса отново ще се изправят един срещу друг, този път в 1/4-финала от Шампионската лига, а първата среща ще е на „Камп Ноу“.

21 – #Barcelona 🔵🔴 have gained 21 points from losing position in the 2025/26 @LaLigaEn season, a tally that, among teams in Europe’s top five leagues, is surpassed only by Bayern Munich (22). Boost. pic.twitter.com/Te7jTaGXbB — OptaJose (@OptaJose) April 4, 2026

Последните срещи между двата тима бяха белязани от изключителна резултатност и драма. Само преди месец те се изправиха един срещу друг в полуфиналите за Купата на краля, където си размениха по една убедителна победа – Атлетико спечели със съкрушителното 4:0 в Мадрид, а Барселона отвърна с 3:0 на „Камп Ноу“, което обаче се оказа недостатъчно. В предишния мач в Ла Лига пък каталунците триумфираха с 3:1, като Рафиня и Дани Олмо бяха сред голмайсторите.

4 - #Barcelona 🔵🔴’s opponents have seen four players sent off in the first half of @LaLigaEn games this season, a tally that, among teams in Europe’s top five leagues, is matched only by Manchester United and Lorient (four each). Superiority. pic.twitter.com/BuyFH6gC6w — OptaJose (@OptaJose) April 4, 2026

Диего Симеоне имаше доста проблеми, като наказани бяха Маркос Йоренте и Джони Кардосо, а с контузии бяха все още вратарят Ян Облак, Пабло Бариос, Родриго Мендоса и Марк Пубий.

Така в сравнение със със състава, загубил от Реал с 2:3 в предишния мач, аржентинският треньор направи доста промени. Хулиан Алварес седна на пейката, а в нападение до Антоан Гризман беше Тиаго Алмада. Клеман Лангле и Науел Молина се завърнаха сред титулярите в отбрана, а само Робин Льо Норман запази мястото си, докато Николас Гонсалес игра на левия бек. Адемола Луукман също бе оставен на пейката, а в средата на терена новите имена бяха Александро Баена и младият мексиканец Обед Варгас.

Най-голямата загуба за наставника на каталунците Ханзи Флик бе травмата на Рафиня, която той получи по време на международната пауза. Германският специалист не можеше да използва още контузените Френки де Йонг и Андреас Кристенсен.

Флик направи любопитни няколко промени в сравнение с минималния успех над Райо Валекано в предишния мач. На първо място Барса излиза без чист нападател, като Роберт Левандовски е оставен на пейката, а ролята на фалшива деветка бе заета от Дани Олмо. Маркъс Рашфорд действаше отляво вместо Рафиня, и помагаше в атака на Ламин Ямал и Фермин Лопес. Ерик Гарсия зае мястото на Марк Бернал като вътрешен халф до Педри. Непроменена бе отбраната, където бяха Роналд Араухо като десен бек, Пау Кубарси, Жерард Мартин и Жоао Кансело отляво.

Първият точен удар в двубоя дойде още в 6-ата минута, когато Маркъс Рашфорд стреля от пряк свободен удар, но Хуан Мусо уверено улови. Пет минути по-късно Антоан Гризман пък пропусна най-доброто положение дотук в двубоя, след като премина последователно Кубарси и Араухо, но стреля право в ръцете на Жоан Гарсия. Последваха и удари на Фермин Лопес, като при първия Мусо се намеси, а вторият бе неточен. В 36-ата минута пък дойде най-чистото положение за Барса, когато след двойно подаване между Ламин Ямал и Дани Олмо младият талант излезе сам срещу Мусо и го прехвърли, но за негово нещастие топката срещна страничната греда на домакините. Така се стигна до 39-ата минута, когато със страхотен далечен пас бившият играч на Барса Клеман Лангле намери включилия се Джулиано Симеоне, който напредна и без да се колебае простреля Жоан Гарсия - 1:0 за Атлетико.

Лошите новини за каталунците се увеличиха, след като веднага след попадението Роналд Араухо бе принудително заменен и напусна, а Марк Бернал влезе на неговото място и застана в средата на терена, а Ерик Гарсия се върна на десния бек. Барса обаче реагира много бързо и само три минути след получения гол изравни. Чудесно двойно подаване между Маркъс Рашфорд и Дани Олмо изведе англичанина на отлична позиция, а изстрелът му мина между краката на Мусо - 1:1.

В продължението на първата част пък Николас Гонсалес от домакините фаулира откъсващия се Ламин Ямал и получи втори жълт и съответно червен картон от рефера Матео Бускетс. След преглед с ВАР главния съдия пък реши, че играчът на Атлетико е за директно изгонване. В последната ситуация за първата част влезлият Бернал можеше да вкара, но стреля във външната част на мрежата след центриране от пряк свободен удар.

На почивката и двамата наставници направиха промени. Симеоне пусна бранителят Матео Руджери на мястото на Коке, а Феран Торес влезе на мястото на Фермин Лопес за Барселона. Второто полувреме започна с грубо нарушение на Жерард Мартин срещу Тиаго Алмада, за което бранителят бе изгонен веднага от главния съдия Бускетс. След преглед с ВАР обаче реферът прецени, че играчът на гостите първо играе с топката и промени наказанието на защитника на каталунците на само жълт картон.

Иначе натискът на Барселона постепенно се усили, но последва нова принудителна смяна на "блаугранас". Влезлият през първата част Марк Бернал се контузи и бе заменен от Жул Кунде. Отличен пробив пък на Ямал завърши с неточен удар, а в 67-ата минута Хуан Мусо трябваше да спасява удар на Феран Торес. Няколко минути по-късно стражът на Атлети пак отказа играча на Барса и извади изстрела му в корнер.

В крайна сметка силният натиск на Барселона даде резултат в самия край на двубоя. В 88-ата минута Жоао Кансело направи страхотен пробив и стреля. Хуан Мусо успя със сетни усилия да избие, но право в тялото на Левандовски, който с рамо довкара за каталунците - 1:2. До края на срещата пък Диего Симеоне успя да се скара с Феран Торес, за което бе и санкциониран. Така Барселона се поздрави с ключовата победа.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago