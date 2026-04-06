Ян Облак поднови тренировки преди поредния сблъсък с Барселона

  • 6 апр 2026 | 14:09
Капитанът на Атлетико Мадрид Ян Облак, както и младите полевите играчи Марк Пубий и Родриго Мендоса подновиха тренировки, съобщават медиите в Испания. "Дюшекчиите" се готвят за предстоящия в сряда първи четвъртфинален мач от Шампионската лига с Барселона, но участието и на тримата все още не е сигурно, макар и да е вероятно.

Облак игра за последно на 10 март при победата с 5:2 над Тотнъм в първия осминафинален мач в Шампионската лига, но завръщането му се очаква да бъде от голяма полза за Атлетико, тъй като в негово отсъствие отборът допусна осем гола в четири мача във всички турнири.

Под въпрос за срещата е и Хосе Мария Хименес, който получи удар при загубата с 1:2 от Барселона в събота в мач от испанското първенство. Медиите в Испания очакват Хименес да не започне предстоящия сблъсък на "Камп Ноу", а в негово отсъствие Диего Симеоне да заложи на Робин льо Норман и Давид Ханцко като титулярна двойка бранители.

Снимки: Imago

