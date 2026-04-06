Нов залп от Атлетико Мадрид по съдиите от мача с Барселона

От Атлетико Мадрид продължиха с атаките и претенциите си към рефера от мача с Барселона Матео Бускетс Ферер. Разбира се, става дума за спорното решение на съдията да отмени червения картон на Жерард Мартин в началото на втората част и да замени наказанието само със жълт картон, което дойде след преглед с ВАР.

Атлетико Мадрид избухна срещу ВАР и поиска обяснение от съдиите

“Дюшекчиите” вече изразиха недоволството си по-рано в социалните мрежи, като сравниха ситуацията от мача с каталунците с тази от срещата между Бетис и Райо Валекано, когато играчът на севилци Валентин Гомес бе изгонен.

Сега към това се добави и коментар на изпълнителния директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил. “Когато гледаме изображенията и слушаме аудиозаписите, споделени от федерацията, можем само да изпитваме срам. Не е възможно да ни позволяват да чуем техните коментари, които са в пълно противоречие с това, което би трябвало да бъде правилното функциониране на ВАР, и нищо да не последва. Съдиите имат същото право да грешат като играчите, треньорите и ръководителите, но грешките в играта са просто това – грешки. Друг е въпросът, когато съдия от ВАР преднамерено влияе на главния арбитър, докато той отсъжда дадена ситуация.

Според изпълнителния директор на клуба „главният съдия на терена трябва да носи отговорност и да взима решения, като тълкува намерението на всеки. ВАР трябва да се намесва само за коригиране на безспорни грешки, а не за да решава вместо главния арбитър.“

Накрая, Мигел Анхел Хил подчерта факта, че самата Съдийска комисия (CTA) е дала разяснение за ситуация, идентична на вчерашната, в мач между Бетис и Райо, като е счела, че е трябвало да бъде показан червен картон: „И най-лошото от всичко е, че самата CTA преди няколко кръга обяснява дадена ситуация, уверява, че е трябвало да бъде отсъден червен картон, а вчера при идентична ситуация съдията взима правилното решение, а ВАР го подвежда към грешка, превишавайки правомощията си – тези, които бяха обяснени на играчи, треньори и ръководители и които, за съжаление, впоследствие не се спазват.“

Снимки: Imago

