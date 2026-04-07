Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

  • 7 апр 2026 | 11:42
  • 3024
  • 2

Гневната реакция на Ламин Ямал в края на победния мач с Атлетико Мадрид, спечелен драматично с 2:1 от каталунците, още е обект на коментари в испанската преса.

Както е известно, големият талант на Барселона не се зарадва особено при решаващия късен гол на Роберт Левандовски, а след края на срещата се прибра ядосан в съблекалнята, като дори Ханзи Флик не успя да го успокои.

"Мундо Депортиво" съобщава и причината за гнева на Ямал. Според каталунското издание раздразнението на таланта на стадион „Метрополитано“ е било насочено към Хосе Рамон де ла Фуенте - треньор на вратарите на Барселона и отговорник за стратегията на отбора. Видео на DAZN сега потвърждава тази информация.

Гневът на Ламин Ямал е свързан с прекомерната информация, която е получил от човека от щаба на Флик. Напрежението в младата перла на Барса е нараствало през второто полувреме, а от скамейката де ла Фуенте го е упрекнал, че при ситуация в 85-ата минута е стрелял към вратата на Атлетико, вместо да подаде.

В този момент Де ла Фуенте му е направил жест и му е извикал от резервната скамейка, което очевидно е ядосало Ямал. При опита на наставника Ханзи Флик да го поздрави, десетката на Барселона е посочил към въпросния треньор на врарарите, който вървеше след футболиста и го последва чак до тунела към съблекалните.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

Водещи Новини

