Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

Тази вечер от 22:00 часа стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон ще бъде арена на един от най-интригуващите сблъсъци в четвъртфиналната фаза на Шампионската лига. Спортинг (Лисабон) приема лидера от основната фаза Арсенал в първи епизод от битката за място на полуфиналите.



Главен съдия на двубоя ще бъде германецът Даниел Зиберт.

Арсенал достигна до тази фаза по впечатляващ начин, завършвайки на първо място в основната фаза на турнира с пълен актив от 24 точки след 8 победи в 8 мача. На осминафиналите тимът на Микел Артета се справи с Байер (Леверкузен) след равенство 1:1 в Германия и победа с 2:0 в Лондон.



От своя страна, Спортинг завърши на 7-о място в турнирната фаза, но показа невероятен характер на осминафиналите. След тежка загуба с 0:3 от Бодьо/Глимт в първия мач, "зелено-белите" разгромиха норвежците с 5:0 в реванша у дома, за да си осигурят място сред най-добрите осем.

Домакините, водени от Руи Боржеш, се очаква да излязат във формация 4-2-3-1. Ключова роля в центъра на терена ще имат Хидемаса Морита и Жоао Симоеш, докато атаката ще бъде водена от Луис Суарес, подпомаган от Педро Гонсалвеш. Спортинг се намира в отлична серия в местното първенство, записвайки победи над Алверка (4:1) и Санта Клара (4:2) в последните си два мача.



Арсенал традиционно залага на 4-3-3, като Микел Артета ще разчита на креативността на Мартин Йодегор и стабилността на Деклан Райс. Въпреки това, „топчиите“ пристигат в Лисабон след две поредни разочарования на домашната сцена – загуба от Манчестър Сити във финала за Карабао Къп и отпадане от ФА Къп от Саутхамптън.

Голямата история на мача е завръщането на Виктор Гьокереш на „Жозе Алваладе“. Шведският нападател, който стана звезда на Спортинг с 97 гола в 102 мача, премина в Арсенал през лятото на 2025 г. за сумата от 63 милиона евро. Сега той ще се изправи срещу бившите си съотборници, водейки атаката на лондончани, което със сигурност ще внесе допълнителен емоционален заряд в двубоя.

Последният спомен на Спортинг от Арсенал е болезнен – загуба с 1:5 у дома през ноември 2024 г. Въпреки това, през 2023 г. португалците успяха да елиминират „топчиите“ от Лига Европа след драматични дузпи на „Емиратс“. Балансът в последните пет срещи е в полза на лондончани, но Спортинг вече доказа, че знае как да поднася изненади срещу този съперник.

И двамата треньори имат сериозни главоболия с контузени играчи. Спортинг ще бъде без наказания капитан Мортен Юлманд, както и без контузените Фотис Йоанидис, Нуно Сантош и Жовани Кенда.



Арсенал също е сериозно отслабен – извън строя са Букайо Сака, Еберечи Езе, Юриен Тимбер и Микел Мерино. Под въпрос за гостите остава Леандро Тросар.

Микел Артета призова своите играчи да използват болката от последните загуби като гориво: „Трябва да разберем какво се случи и да бъдем по-добри. В тези елиминации няма фаворити“.



Руи Боржеш прояви уважение към съперника: „Арсенал ще бъде по-концентриран след загубите си, което ще направи задачата ни още по-трудна. Колкото до Гьокереш, той остави следа в историята на нашия клуб и заслужава топло посрещане“.