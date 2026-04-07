Руи Боржеш: На тази фаза в Шампионската лига слаби отбори няма

Старши треньорът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш сподели очакванията си за днешния първи четвъртфинален двубой от Шампионската лига срещу Арсенал.

“Искаме да изпълним мечтата си и да продължим да пишем историята на нашия велик клуб. Утре (днес - б.р.) енергията на стадиона и феновете и ще бъде много важна, за да създадем незабравима вечер. Това може да ни помогне да сътворим нещо изключително”, заяви Боржеш.

Защитник на Спортинг: Всички се радвахме, когато Гьокереш подписа с Арсенал

"Срещат се два великолепни отбора. В тази фаза на Шампионската лига слаби тимове няма”, подчерта португалският специалист.

Спортинг се стреми да достигне до полуфиналите в най-престижния европейски клубен турнир за първи път в историята си.

Снимки: Imago