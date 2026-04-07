Артета е респектиран от домакинската форма на Спортинг

Мениджърът на Арсенал Микел Артета получи глътка въздух по отношение на контузените играчи преди решаващата седмица за отбора. Довечера "топчиите“ се изправят срещу Спортинг (Лисабон) в първи четвъртфинален мач от Шампионската лига. Само четири дни по-късно те ще играят с Борнемут, като при победа ще имат възможността да увеличат преднината си на върха в Премиър лийг на 12 точки.
Бразилският защитник Габриел Магаляеш е на линия за мача със Спортинг, след като беше заменен принудително при загубата с 1:2 от Саутхамптън в събота. Деклан Райс и Леандро Тросар също отпътуваха с отбора за Португалия.
Новините са положителни и за предстоящия уикенд, тъй като се очаква Букайо Сака и Юриен Тимбер да се завърнат в игра срещу Борнемут.
„Те не пътуваха с нас и все още не са готови, но се надяваме, че ако всичко е наред, ще бъдат на разположение за уикенда“, коментира Артета за Сака и Тимбер.
Арсенал продължава да бъде без дълготрайно контузените Еберечи Езе и Микел Мерино, които лекуват травми съответно в прасеца и стъпалото.
„Артилеристите“ никога не са побеждавали португалски отбор като гост в елиминационен мач от европейските турнири. От своя страна, Спортинг се надява да достигне до първия си полуфинал в историята на Шампионската лига.
„Това, което Спортинг постига у дома, е забележително. Трябва да си много добър, за да покажеш такава постоянство“, добави Артета.
Запитан за поражението на „Сейнт Мерис“, испанецът заяви: „Трябва да погледнем в перспектива колко трудно е това, което сме постигнали досега. Трябва да усетим болката и да я използваме, за да се подобрим. Наясно сме какво се случи и защо се случи. Това е футболът.“
„Мисля, че когато имаш възможността, която ни се открива през този сезон, трябва да се фокусираш върху пресата и нещата, които трябва да правим. Трябва да сме наясно какво ни е довело дотук“, завърши той.
