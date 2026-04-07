Давид Рая: Очаква ни истинска битка

Вратарят на Арсенал Давид Рая е изпълнен с оптимизъм преди гостуването на Спортиг (Лисабон) от четвъртфиналите в Шампионската лига.

“Мачът със сигурност няма да е лесен. Спортинг е много силен домакин. Очакваме истинска битка, но сме готови за нея”, заяви Давид Рая.

Артета е респектиран от домакинската форма на Спортинг

“Аз съм последният, който се защитава, и първият, който започва нападенията. Опитвам се да изпълнявам изсикванията на треньора. Стилът ни на игра е да изграждаме атаките си от собствената половина и да се стремим да вкараме гол. Уверен съм в този начин на игра и го харесвам”, сподели стражът на “топчиите”.

“Всеки мач е нова възможност. Загубите ни от Манчестър Сити и Саутхамптън предивикаха много коментари, но сега имаме шанс да покажем кои сме. Нямаме търпение мачът да започне”, добави испанецът.

Следвай ни:

Снимки: Imago