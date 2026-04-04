Руи Боржеш постигна впечатляващ рекорд на "Жозе Алваладе"

Победата на Спортинг (Лисабоб) над Санта Клара донесе допълнителен бонус за Руи Боржеш освен трите точки, които запазиха шансовете на отбора да се борят за трета поредна титла в Лига Португал. Този мач отбеляза и 17-ия пореден триумф на "лъвовете" на клубния стадион "Жозе Алваладе", клубен рекорд за един сезон!
Именно това е важното уточнение, защото "лъвовете", под ръководството на Марио Лино, спечелиха 22 поредни домакински мача, включително последните четири от сезон 1972/73 и първите 16 от 1973/74. Така Руи Боржеш подобри рекорда на Марио Лино за един сезон.
Тази впечатляваща серия на треньора от Мирандела включваше забележителни победи, като тези срещу Пари Сен Жермен с 2:1 в Шампионската лига и над Порто 1:0 в първия мач от полуфиналите за Купата на Португалия; а тази, която предшестваше мача с отбора от Азорските острови, също беше специална: 5:0 срещу Бодьо/Глимт и класиране за четвъртфиналите на Шампионската лига.
В сравнение с този рекорд на Руи Боржеш, Рубен Аморим постигна 12 поредни домакински победи през сезон 2023/24. За да продължи тази серия, Спортинг ще трябва да спечели още следващия вторник срещу Арсенал в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.