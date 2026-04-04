Руи Боржеш постигна впечатляващ рекорд на "Жозе Алваладе"

  • 4 апр 2026 | 05:29
Победата на Спортинг (Лисабоб) над Санта Клара донесе допълнителен бонус за Руи Боржеш освен трите точки, които запазиха шансовете на отбора да се борят за трета поредна титла в Лига Португал. Този мач отбеляза и 17-ия пореден триумф на "лъвовете" на клубния стадион "Жозе Алваладе", клубен рекорд за един сезон!

Спортинг поднови кампанията в Португалия с победа в голово шоу
Именно това е важното уточнение, защото "лъвовете", под ръководството на Марио Лино, спечелиха 22 поредни домакински мача, включително последните четири от сезон 1972/73 и първите 16 от 1973/74. Така Руи Боржеш подобри рекорда на Марио Лино за един сезон.

ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8
Тази впечатляваща серия на треньора от Мирандела включваше забележителни победи, като тези срещу Пари Сен Жермен с 2:1 в Шампионската лига и над Порто 1:0 в първия мач от полуфиналите за Купата на Португалия; а тази, която предшестваше мача с отбора от Азорските острови, също беше специална: 5:0 срещу Бодьо/Глимт и класиране за четвъртфиналите на Шампионската лига.

Дузпа даде аванс на Спортинг след първата битка с Порто
В сравнение с този рекорд на Руи Боржеш, Рубен Аморим постигна 12 поредни домакински победи през сезон 2023/24. За да продължи тази серия, Спортинг ще трябва да спечели още следващия вторник срещу Арсенал в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Равенство между новаците в Лига 1

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Метц и Нант не си вкараха

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

