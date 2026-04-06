  Трето поредно равенство за отбора на Стефан Велков

  • 6 апр 2026 | 23:09
Вейле и Рандерс направиха 1:1 в мач от поредния кръг на датското първенство. За домакините отва беше трето поредно равенство в Суперлиген. Тимът на Стефан Велков, който претърпя операция и ще пропусне остатъка от сезона, остава в дъното на класирането с едва 17 точки.

Рандерс поведе в 10-ата минута с гол на Елиес Махмуд, но Вейле избегна поражението в добавеното време с точно изпълнена дузпа от Микел Дуелунд.

Равенството отдалечи Рандерс на 7 точки от зоната на изпадащите, където освен Вейле се намира и Силкеборг.

Начело в долната шестица е Одензе с 34 точки, следван от ФК Копенхаген с 32.

