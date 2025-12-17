Стефан Велков - от Славия до датския футбол и завръщането в националния отбор

Защитникът на Вейле Стефан Велков, който се превърна в един от най-добрите на своята позиция в датския шампионат и неслучайно се завърна в националния отбор на България след пауза, бе поредният участник в „Интервюто на Sportal.bg”.

Той говори детайлно за футбола в Дания, където съвсем скоро ще премине котата от 100 мача с екипа на Вейле, карайки поредния си сезон в клуба. Защитникът обаче не пропусна да се върне и към престоите си в Нидерландия и Германия, като разкри и какво е научил от тях.

„Още откакто дойдох тук през лятото на 2022, много бързо усетих - градът, хората, култура, че изключително много ми пасват. Историята показва, че последните две години успяхме да се спасим в края на сезона. Надявам се тази година да успеем да сторим същото, изключително трудно е, но нищо не се решава от днес за утре, а с всеки изминал мач. Всички 12 отбора тази година са на доста високо ниво, прави всеки мач и всяка точка изключително ценни и важни, съответно и лигата е на много високо ниво. В Нидерландия имаше възможност да се задържа повече, но както знаете се случи ситуацията с Ковид и в този момент избрах да отида в Германия, но това не се оказа най-доброто професионално решение, тъй като имаше други неуредици. На кратно всеки един от престоите в различния ми етап от живота ме научил на много неща, какво да правя и какво да не правя и как да бъда по-добър професионалист и човек“, завърши той.

Стефан Велков герой за Вейле

Велков коментира и завръщането си в националния отбор България, колко важна е победата срещу Грузия и мнението си за Александър Димитров.

„Определено беше една позитивна изненада. Получих обаждане след мача с Копенхаген, че малко или много на пожар трябва да дойда заради контузии на двама футболисти. За мое щастие успях и да играя, записахме победа срещу Грузия. За което благодаря изключително много на националния селекционер. С него се познаваме вече 12-13 години, за първи път ме викна с тогавашните 19-годишни и изключително много научих от него. Това че е работил с по-голяма част от сегашните футболисти, дава предпоставки да се получат по-добри резултати, отколкото в миналото“, сподели националът.

Футболът много често е палитра от хубави и лоши моменти, като същото до голяма степен важи и за Стефан Велков. Той се върна към един от най-лошите си моменти, когато получи контузия, която го извади от терените за повече от година.

„Едно от нещата, които съм научил от моят колега Раул Албентоса, е, че във футбола много по-често губиш, отколкото печелиш и много по-често са трудните моменти, отколкото хубавите. Но бих отличил първата контузия на коляното ми през 2014 година, когато бях на 17 и която ме изкара от игра за около 16-17 месеца. Бях все още на крехка възраст и много трудно ми се отрази. Имах етапи на бих казал сериозна клинична депресия, но това е етап, в който се научих как да се грижа за тялото си. Понякога дори най-трудните изпитания са нещата, които ни учат на най-позитивни уроци. Единственият път, в който съм се замислил за отказване, беше през 2016 година, когато накратко страдах от бърнаут. Тъй като в последните 3 години откакто станах професионален футболист, все не се случваха трансфери и моето лично развитие не се беше развило така, както исках и както си го представях. Сега знам как да се справям с такива неща, тогава не съм знаел. Това се едни от моментите, които пак казвам, че учат на най-много“, разкри той.

Защитникът със сигурност има и много хубави моменти, които му е дал футболът, моменти, в които спортът му е донесъл много повече от победа.

„Определено това са спомени и преживявания, които цял живот ще ме държат. Даже се сещам един от първите ми спомени беше точно с националния отбор. Бяхме до 17-годишна възраст и в този отбор бяха Антонио Вутов, Янис Карабельов, Кирил Десподов и всички заедно успяхме да победим Испания и в една доста тежка група успяхме да се класираме за елитен кръг на квалификациите. И това беше една от първите ни големи победи като отбор, която ни показа, че независимо, че сме от една малка държава като България, можем да се борим с най-големите и най-силните държави в света“, завърши Велков.

Има ли желание да продължи да се състезава в датското първенство, кой е последният двубой на Славия, който е изгледал и още много други интересни неща – можете да видите във видеото.