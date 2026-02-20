Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вейле
  3. Отборът на Стефан Велков навакса пасив от три гола

Отборът на Стефан Велков навакса пасив от три гола

  • 20 фев 2026 | 23:16
  • 307
  • 0
Отборът на Стефан Велков навакса пасив от три гола

Вейле направи зрелищно 3:3 срещу Нордселанд в откриващия мач от 21-вия кръг на датското първенство. Стефан Велков беше титуляр за гостите, които губеха с 0:3 до 65-ата минута, но намериха сили да стигнат до равенството.

Никлас Рьойкяер откри в полза на Нордселанд в 35-ата минута, но в самия край на полувремето Джъстин Янсен получи червен картон и остави домакините в намален състав. Въпреки това, те вкараха нови два гола в началото на втората част, дело на Рунар Норхейм (49') и Александър Линд (63').

Постепенно, численото превъзходство на Вейле оказа влияние. Микел Дуелунд върна едно попадение в 65-ата минута, а в 73-тата отново той беше точен за 2:3. Точката на гостите донесе резервата Бисмарк Еджеоджи в 89-ата минута.

Въпреки проявения характер, Вейле остава на дъното в Суперлиген. Пред тима на Стефан Велков са Силкеборг и Фредериция.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Трима българи играха като титуляри за Примаверата на Каляри, Сулев с гол

Трима българи играха като титуляри за Примаверата на Каляри, Сулев с гол

  • 20 фев 2026 | 16:43
  • 752
  • 2
Селта удари ПАОК в Солун

Селта удари ПАОК в Солун

  • 19 фев 2026 | 21:38
  • 2267
  • 0
Национал пред завръщане в игра

Национал пред завръщане в игра

  • 19 фев 2026 | 09:17
  • 1482
  • 0
Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

  • 19 фев 2026 | 01:03
  • 2030
  • 0
Контузията на Десподов се оказва по-сериозна

Контузията на Десподов се оказва по-сериозна

  • 18 фев 2026 | 17:47
  • 13812
  • 11
Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

  • 18 фев 2026 | 01:26
  • 4925
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 32308
  • 81
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 25012
  • 60
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 12812
  • 47
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 3413
  • 4
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 6278
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 23:00
  • 18714
  • 3