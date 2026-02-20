Отборът на Стефан Велков навакса пасив от три гола

Вейле направи зрелищно 3:3 срещу Нордселанд в откриващия мач от 21-вия кръг на датското първенство. Стефан Велков беше титуляр за гостите, които губеха с 0:3 до 65-ата минута, но намериха сили да стигнат до равенството.

Никлас Рьойкяер откри в полза на Нордселанд в 35-ата минута, но в самия край на полувремето Джъстин Янсен получи червен картон и остави домакините в намален състав. Въпреки това, те вкараха нови два гола в началото на втората част, дело на Рунар Норхейм (49') и Александър Линд (63').

Постепенно, численото превъзходство на Вейле оказа влияние. Микел Дуелунд върна едно попадение в 65-ата минута, а в 73-тата отново той беше точен за 2:3. Точката на гостите донесе резервата Бисмарк Еджеоджи в 89-ата минута.

Въпреки проявения характер, Вейле остава на дъното в Суперлиген. Пред тима на Стефан Велков са Силкеборг и Фредериция.