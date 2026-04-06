Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  Наполи и Милан в пряк спор за второто място

Наполи и Милан в пряк спор за второто място

  • 6 апр 2026 | 06:41
  • 2367
  • 0
Наполи и Милан в пряк спор за второто място

В понеделник вечер стадион „Диего Армандо Марадона“ ще бъде арена на един от най-вълнуващите двубои през сезона в Серия А. Наполи приема Милан в мач от 31-вия кръг, който има огромно значение за разпределението на челните места. Към момента „росонерите“ заемат втората позиция с 63 точки, докато неаполитанците са веднага след тях с 62 точки.

Евентуалният победител в дербито дори би могъл да се включи в надбягването с Интер за Скудетото, като "нерадзурите" водят колоната със 72 точки, след като вчера разбиха Рома с 5:2.

Срещата е от голямо значение и в контекста на цялостната битка за топ 4 на Ботуша, тъй като тази вечер ще играе и друг от претендентите за четворката - Ювентус.

Иначе домакините от Наполи влизат в срещата в отлична кондиция. Воденият от Антонио Конте тим записа четири поредни победи в първенството, надделявайки над Каляри, Лече, Торино и Верона. Тази серия върна самочувствието на „партенопеите“ след поражението от Аталанта в края на февруари. От друга страна, Милан показва известни колебания – в последните си пет мача отборът записа три победи и две загуби, като в последния кръг успя да изтръгне труден успех с 3:2 срещу Торино.

Последните срещи между двата гранда подсказват за сериозно съперничество. В най-скорошния двубой за Суперкупата на Италия през декември 2025 г., Наполи триумфира с 2:0 след голове на Давид Нерес и Расмус Хойлунд. В първенството обаче Милан спечели първия мач за сезона с 2:1 на „Джузепе Меаца“. Интересен факт е, че последното гостуване на „росонерите“ в Неапол завърши с победа 2:1 за домакините през март миналата година.

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри определи предстоящия мач като „решаващ“ и подчерта нуждата от пълна концентрация след международната пауза. Той потвърди, че ключови играчи като Рафаел Леао и Кристиан Пулишич са на разположение. Антонио Конте от своя страна вероятно ще заложи на своята „фантастична четворка“ в средата на терена – Кевин Де Бройне, Станислав Лоботка, Скот Мактомини и Андре-Франк Замбо Ангиса, въпреки че има притеснения около състоянието на Ромелу Лукаку.

Сблъсъкът в Неапол обещава да бъде тактическо надхитряне между двама от най-опитните мениджъри в калчото. При победа Наполи ще изпревари своя съперник и ще се утвърди като основен преследвач на върха, докато успех за Милан ще даде на „росонерите“ комфортна преднина в битката за директно класиране в Шампионската лига.

Следвай ни:

