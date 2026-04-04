Вижте как 5 хиляди фенове на Милан надъхаха отбора преди сблъсъка в Неапол

Пет хиляди фенове на Милан решиха да надъхат отбора по впечатляващ начин по време на днешната тренировка на тима преди гостуването на Наполи в понеделник.

Социалните мрежи бяха залети от видеа, в които се вижда как преди началото на сутрешното си занимание всички играчи на миланския гранд отиват да благодарят на тифозите за показаната подкрепа, включвайки се към техните скандирания.

🔴⚫️ Milan ultras went to the training ground before their big away match to Napoli on Monday. The players went to greet them outside. 🇮🇹📢 pic.twitter.com/eRguAArjHz — EuroFoot (@eurofootcom) April 4, 2026

Наставникът Масимилиано Алегри също изрази своята благодарност по време на днешната си пресконференция. “Това беше чудесен ден, но от съществено значение е, че понеделник вечер ще е прекрасна. Феновете ни дадоха голяма доза самочувствие и е жалко, че няма да бъдат с нас в Неапол”, коментира той.

A torcida do Milan botou 5 mil pessoas no treinamento antes do jogo contra o Napoli



Absurdo pic.twitter.com/waZMzqQ5xy — MILAN DEPRÊ (@milandepree) April 4, 2026

Причината за акцията на привържениците е решението на градската управа в Неапол да забрани продажбата на билети за мача на хора, които живеят в Ломбардия, заради опасения за сигурността на мача, който се явява пряк сблъсък за челните позиции в Серия "А". Така гостуващата агитка на Милан ще бъде много по-малка от обикновеното.

🔴⚫️ Trasferta vietata a Napoli: la #CurvaSud a Milanello per sostenere il #Milan 🔥



Raduno dei tifosi rossoneri per caricare la squadra alla vigilia del big match del Maradona‼️ #Sportitalia pic.twitter.com/eWmVh38PnN — Sportitalia (@tvdellosport) April 4, 2026

Снимки: Gettyimages