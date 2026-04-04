  Вижте как 5 хиляди фенове на Милан надъхаха отбора преди сблъсъка в Неапол

  • 4 апр 2026 | 21:32
  • 2156
  • 2
Вижте как 5 хиляди фенове на Милан надъхаха отбора преди сблъсъка в Неапол

Пет хиляди фенове на Милан решиха да надъхат отбора по впечатляващ начин по време на днешната тренировка на тима преди гостуването на Наполи в понеделник.

Социалните мрежи бяха залети от видеа, в които се вижда как преди началото на сутрешното си занимание всички играчи на миланския гранд отиват да благодарят на тифозите за показаната подкрепа, включвайки се към техните скандирания.

Наставникът Масимилиано Алегри също изрази своята благодарност по време на днешната си пресконференция. “Това беше чудесен ден, но от съществено значение е, че понеделник вечер ще е прекрасна. Феновете ни дадоха голяма доза самочувствие и е жалко, че няма да бъдат с нас в Неапол”, коментира той.

Причината за акцията на привържениците е решението на градската управа в Неапол да забрани продажбата на билети за мача на хора, които живеят в Ломбардия, заради опасения за сигурността на мача, който се явява пряк сблъсък за челните позиции в Серия "А". Така гостуващата агитка на Милан ще бъде много по-малка от обикновеното.

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 6454
  • 4
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 1010
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 421
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 428
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1855
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1131
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59701
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214137
  • 873
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1695
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40706
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2940
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18527
  • 4