Вижте как 5 хиляди фенове на Милан надъхаха отбора преди сблъсъка в Неапол

Пет хиляди фенове на Милан решиха да надъхат отбора по впечатляващ начин по време на днешната тренировка на тима преди гостуването на Наполи в понеделник.
Социалните мрежи бяха залети от видеа, в които се вижда как преди началото на сутрешното си занимание всички играчи на миланския гранд отиват да благодарят на тифозите за показаната подкрепа, включвайки се към техните скандирания.
Наставникът Масимилиано Алегри също изрази своята благодарност по време на днешната си пресконференция. “Това беше чудесен ден, но от съществено значение е, че понеделник вечер ще е прекрасна. Феновете ни дадоха голяма доза самочувствие и е жалко, че няма да бъдат с нас в Неапол”, коментира той.
Причината за акцията на привържениците е решението на градската управа в Неапол да забрани продажбата на билети за мача на хора, които живеят в Ломбардия, заради опасения за сигурността на мача, който се явява пряк сблъсък за челните позиции в Серия "А". Така гостуващата агитка на Милан ще бъде много по-малка от обикновеното.
