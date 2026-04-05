Алегри подготвя изненадваща атака срещу Наполи

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри е решил да изненада Наполи с избора си на нападатели за утрешния ключов сблъсък на „Диего Армандо Марадона“ между третия и втория в Серия "А", твърди „Скай Спорт“.

Вижте как 5 хиляди фенове на Милан надъхаха отбора преди сблъсъка в Неапол

Въпреки че на вчерашната си пресконференция Алегри увери, че всички атакуващи футболисти на тима са в добро състояние, той възнамерява да остави двамата обичайни титуляри Кристиан Пулишич и Рафаел Леао на пейката за предстоящия мач. Американецът се прибра от лагера на националния си тим чак в петък, докато португалецът не пътува за контролите на своята родина заради физически проблеми. Така на днешната тренировка наставникът на „росонерите“ е изпробвал тандема Кристофър Нкунку и Никлас Фюлкруг, които са най-вероятните титуляри в нападение за утрешния двубой. Сантиаго Хименес и Рубен Лофтъс-Чийк пък са възстановени от своите травми, но им липсва игрова практика. Междувременно, в защита и средата на терена Алегри ще заложи на обичайните играчи.

La probabile formazione del Milan contro il Napoli (SkySport) pic.twitter.com/jop9jkkTkc — Zelus (@garante_il) April 5, 2026

Вероятен стартов състав на Милан срещу Наполи според „Скай Спорт“: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Фюлкруг, Нкунку

