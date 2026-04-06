Ла Лига осъди заплахите и обидите към Севиля

Испанската Ла Лига осъди в понеделник "заплахите, обидите и сплашването" от страна на привържениците на Севиля към футболистите и ръководството на андалусийския клуб, които са се случили в неделя след третата поредна загуба на тима

Напрежение в Севиля: маскирани фенове заляха отбора с обиди и смъртни заплахи, наложи се намеса на полицията

Гневни от резултатите на отбора, който е на 17-о място в класирането и се бори за оцеляване, като загуби в неделя от Овиедо (0:1), привържениците на Севиля бяха ескортирани от полицаи, за да се избегнат сблъсъци. Те обаче яростно обиждаха играчите, като имаше и смъртни заплахи.

Тези факти бяха осъдени от Ла Лига, като в комюнике се твърди, че това поведение "преминава допустимата граница на позволената критика и спортно поведение".

🚨 NOTA DE PRENSA



LALIGA condena las amenazas, insultos e intimidaciones contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales.



LALIGA, tras los acontecimientos ocurridos ayer en Sevilla, procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará… pic.twitter.com/cw8JB7ip2Z — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) April 6, 2026

Този инцидент се добавя към подобен по-рано през сезона, когато привържениците опитаха да влязат със сила в клубната база. "Ненаказаността към подобни действие е приключила", пишат от Ли Лига, откъдето увериха, че ще предадат тези прояви на омраза към испанското правосъдие.

Снимки: Imago