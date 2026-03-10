Ла Лига ще въведе революционна промяна за установяване на засадите

Ла Лига планира да въведе революционна промяна в отсъждането на засадите, като за целта вече е получило одобрението на ФИФА. Намерението е измерването вече да не се основава на настоящата полуавтоматична система (SAOT).

Сред нововъведенията, които Ла Лига се стреми да приложи от следващия сезон в испанския футбол, е поставянето на чип в топката. Това представлява поредната стъпка в технологичните иновации, които започнаха с въвеждането на VAR и последвалата полуавтоматична система за засади (SAOT).

🧐 LaLiga de Tebas implantará un revolucionario cambio para el fuera de juego y tiene el OK de FIFA



✍ @RamonFuentes74 https://t.co/g7NYwIzRMY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 10, 2026

Новината беше обявена от Хавиер Тебас по време на представянето на Първия колективен трудов договор за професионално съдийство, което се състоя този понеделник в Мадрид.

На събитието президентът на Ла Лига изрази желанието си новата система да бъде внедрена още от следващия сезон: „Работим по въвеждането, ще видим дали ще успеем за следващата година, на автоматична система за засадите. Сегашната е полуавтоматична, но на мен думата „полу“ не ми харесва. Идеята е да се постави чип в топката, който е одобрен от ФИФА, за да може да се отчита точният момент на удара.“

Тази технология изисква специална система от камери на стадионите. Тя ще бъде напълно автоматична и вече няма да зависи от ВАР съдията, който при сегашната система трябва ръчно да намира точния кадър на удара, за да може технологията SAOT да конструира линията на засадата – процес, който породи редица проблеми през последните седмици.