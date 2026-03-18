Ла Лига счупи рекордите по приходи и посещаемост на стадионите: Ще продължим да растем

Испанската Ла Лига продължава своя финансов възход. Футболната организация отчете общи нормализирани приходи от 5,464 милиарда евро, което представлява увеличение от 8,1% спрямо предходния финансов период, ако се изключат извънредните ефекти като т.нар. „икономически лостове“. Това е най-високата стойност в историята при съпоставими условия и потвърждава структурното възстановяване на модела след години, белязани от финансови корекции.

Тенденцията освен това не показва признаци на забавяне. Прогнозите на самата организация сочат, че приходите на първенството ще надхвърлят 5,7 милиарда евро през сезон 2025/26, ще доближат 6 милиарда през 2026/27 и ще ги надминат убедително през 2027/28. Този устойчив растеж се основава на увеличаването на регулярните приходи и на международната експанзия на продукта.

Един от основните стълбове на модела остава финансовият контрол. Нетният старши дълг възлиза на 4,794 милиарда евро, което е със 17% повече от преди година, но от Ла Лига подчертават, че това е „перфектно структуриран дългосрочен дълг“, който в много случаи е свързан със стратегически проекти и развитието на плана „Импулс“. Клубове като Бетис, Валенсия, Барселона и Севиля са реорганизирали своите пасиви в тази рамка.

Големият скок през сезона се наблюдава при приходите от стадиони. Приходите от мачове достигат исторически рекорд от 902 милиона евро, което е значително над регистрираните 503 милиона през кампания 2024/25, към които се добавят 399 милиона, свързани с плана „Импулс“. Този растеж се обяснява и с увеличената посещаемост. „Ще продължим да растем“, увери Хавиер Гомес, корпоративен генерален директор на Ла Лига.

Ла Лига е регистрирала 17,4 милиона зрители по стадионите и предвижда да завърши следващия сезон с около 18 милиона, при средна заетост от 84,5% в най-високото ниво на испанския футбол и 69,5% в цялата система. По отношение на разпределението на приходите, търговската дейност е начело с 1,684 милиарда евро, следвана от правата за излъчване, които допринасят с 1,576 милиарда. Към тях се добавят 797 милиона от трансфери.

Ла Лига отбелязва спад в приходите от трансфери на играчи, които възлизат на 797 милиона евро. Този спад е свързан с ключов аспект от икономическия модел на испанския футбол: структурата на разходите за съставите. За разлика от други големи европейски лиги като Бундеслигата, разходите в Ла Лига са концентрирани в по-голяма степен върху заплати на играчи, отколкото върху плащания към други клубове за трансфери.

С други думи, испанският футбол отделя повече ресурси за задържане на таланти, отколкото за привличането им, докато в Германия тежестта на трансферите в общите разходи за състава е значително по-голяма. Въпреки това общите разходи за спортни състави в двете първенства са много сходни, дори като се има предвид, че в Бундеслигата има два отбора по-малко.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages