Роналд Куман съжалява за тежката контузия на Чави Симонс

Селекционерът на нидерландския национален отбор Роналд Куман заяви, че сериозната контузия на Чави Симонс е голям удар по амбициите на "оранжевите" за добро представяне по време на Световното първенство през лятото. 23-годишният офанзивен играч скъса предна кръстна връзка на дясното си коляно по време на победата на Тотнъм с 1:0 срещу Уулвърхамптън в Премиър лийг в края на миналата седмица.
"Това е особено драматично за самия футболист, който опитва да помогне на клуба си да не изпадне. Единственият плюс в неговия случай е, че е млад. Той определено ще играе на големи турнири в бъдеще, но това не променя факта, че тази контузия е драматична. От реакцията му (на терена - б.р.) можеше да се види, че може да е нещо сериозно. Ситуацията е драматична и за нас, той е талантлив играч с огромен потенциал", коментира Куман пред репортери.
Специалистът е катеоричен, че Нидерландия ще разчита на най-силния си възможен състав на шампионата в Северна Америка. "Остава да видим как ще се развие контузията на Джъстин Клуйверт. Но по принцип имаме достатъчно опции за позицията номер 10", каза още той. Крилото на Борнемут претърпя операция на коляното след контузия през януари, но миналата седмица заяви пред местна телевизия, че се е върнал към тренировките.
Нидерландия е в група "F" на Мондиал 2026, където ще играе срещу Швеция, Тунис и Япония. На Евро 2024 в Германия "оранжевите" не можеха да разчитат на контузения си халф Френки де Йонг.
