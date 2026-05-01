Родители са заплашени от затвор на Мондиала, ако купят бира на децата си

Родители, които купуват алкохол на своите пълнолетни деца по време на Световното първенство през идното лято, рискуват да бъдат изпратени в затвора съгласно строгите американски закони за консумация на алкохол. Докато на много места тийнейджърите могат да пият алкохол от 18-годишна възраст, минималната възраст в САЩ е 21 години. Така всеки, който „доставя“ или „предоставя“ алкохол на непълнолетно лице (под 21 г.), може да понесе тежки наказания.

Само англиийските запалянковци, които ще пътуват за Мондиала, се очакват да са поне 30 000, отбелязва “Телеграф”.

Ричард Нунан, заместник-началник на полицията във Фоксбъро, заяви, че голяма част от отговорността за контрола на продажбите ще се носи от пъбовете и баровете. „Имаме въведени стандарти и процедури на стадион Gillette и във всички други лицензирани заведения в Масачузетс, където се изисква проверка на лични документи“, добави той.

„Ще разчитаме на нашите доставчици на алкохол да действат по подходящ начин и да си вършат работата правилно. Ще настояваме за доброволно спазване на закона и ще разчитаме на информираност. Най-строгата мярка, която можем да предприемем, е арест, но не искаме да стигаме дотам. Искаме хората да дойдат тук и да се забавляват, но трябва да спазват законите и да се държат редoвно“, обясни Нунан.

Какви са законите в Масачузетс?

В щата Масачузетс, където Англия и Шотландия имат мачове на стадион Gillette във Фоксбъро, максималната присъда е една година затвор и глоба от 2000 долара. В Арлингтън, Тексас, където Англия ще играе срещу Хърватия, глобата е 4000 долара. Онези, които бъдат признати за виновни в купуването на алкохол за лица под 21 години, рискуват и забрана за повторно влизане в САЩ.

Какви са законите в Мексико и Канада?

В Мексико и Канада, където също ще се провеждат мачове, минималната възраст за консумация на алкохол е 18 години. В някои провинции на Канада възрастта е 19 години. Наказанията за лица на възраст 18-21 години, хванати да пият, не са толкова строги – нарушението се класифицира като простъпка с максимална глоба от 500 долара или полагане на общественополезен труд.

Говорителят на полицията в Арлингтън, Тим Сиско, заяви, че служителите на реда ще следят стриктно и за консумация на алкохол по улиците от непълнолетни. „Нашите полицаи могат да се обърнат към тях, да разговарят и да действат, ако е необходимо да им бъде съставен акт. Това със сигурност е опция. Но основната ни грижа е да гарантираме, че всички са в безопасност и се забавляват“, каза той.