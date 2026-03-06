Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Ла Лига обяви безпрецедентен "Ретро кръг" през април с емблематични екипи

Ла Лига обяви безпрецедентен "Ретро кръг" през април с емблематични екипи

  • 6 март 2026 | 17:25
  • 323
  • 0
Ла Лига обяви безпрецедентен "Ретро кръг" през април с емблематични екипи

Ла Лига ще проведе първия в историята си „Ретро кръг“ между 10 и 13 април 2026 г. – безпрецедентна инициатива в европейския професионален футбол.

В рамките на събитието 38 испански клубове от първото и второто ниво на страната ще излязат на терена с нови екипи, вдъхновени от емблематични моменти от своето минало. Съдиите също ще носят специален дизайн, осигурен от Техническия комитет на съдиите (CTA) към Испанската кралска футболна федерация (RFEF). Според информациите топките в мачовете от кръга също ще са в ретро стил.

Четири клуба обаче няма да се включат напълно в инициативата на Ла Лига, като два от тях са грандовете Барселона и Реал Мадрид. Каталунците, Хетафе и Райо Валекано ще пропуснат поради различни логистични причини, но въпреки това остават част от кампанията. Реал Мадрид от друга страна, е изцяло извън тази инициатива.

„Ретро кръгът“ е създаден като осезаем израз на „едно живо наследство“, превръщайки историята на клубовете в емоционално преживяване, което се празнува и носи на терена, като инициативата ще се проведе в 31-вия кръг на Ла Лига и 35-тия кръг на Ла Лига 2.

Участващите екипи ще бъдат представени следващия четвъртък, 19 март, по време на т.нар. "Голяма седмица на испанската мода" в Мадрид.

„Ретро кръгът“ на LaLiga ще се разпростре отвъд екипите и самите мачове, превръщайки се в широкообхватна инициатива, която ще включва клубове, таланти, легенди, спонсори и различни участници от екосистемата на LaLiga. Аудиовизуалното изживяване ще включва графики, адаптирани в ретро стил, със специфична визуална идентичност, която ще пренесе този наратив в телевизионната и дигиталната среда.

