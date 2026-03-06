Ла Лига обяви безпрецедентен "Ретро кръг" през април с емблематични екипи

Ла Лига ще проведе първия в историята си „Ретро кръг“ между 10 и 13 април 2026 г. – безпрецедентна инициатива в европейския професионален футбол.

В рамките на събитието 38 испански клубове от първото и второто ниво на страната ще излязат на терена с нови екипи, вдъхновени от емблематични моменти от своето минало. Съдиите също ще носят специален дизайн, осигурен от Техническия комитет на съдиите (CTA) към Испанската кралска футболна федерация (RFEF). Според информациите топките в мачовете от кръга също ще са в ретро стил.

⚽ 🕰️ La historia nunca pasa de moda.



LALIGA lanza por primera vez la Jornada Retro, donde 38 clubes vestirán equipaciones inspiradas en modelos icónicos de su legado del 10 al 13 de abril.



👕 La colección será presentada el 19 de marzo en La Gran Semana de la Moda Española,… pic.twitter.com/2v5NV0gVoK — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 6, 2026

Четири клуба обаче няма да се включат напълно в инициативата на Ла Лига, като два от тях са грандовете Барселона и Реал Мадрид. Каталунците, Хетафе и Райо Валекано ще пропуснат поради различни логистични причини, но въпреки това остават част от кампанията. Реал Мадрид от друга страна, е изцяло извън тази инициатива.

„Ретро кръгът“ е създаден като осезаем израз на „едно живо наследство“, превръщайки историята на клубовете в емоционално преживяване, което се празнува и носи на терена, като инициативата ще се проведе в 31-вия кръг на Ла Лига и 35-тия кръг на Ла Лига 2.

🇪🇸🔙 La Liga has officially announced that there will be a 100% RETRO KIT weekend, between April 10 and 13.



⚠️ First and second division teams will wear ICONIC kits, and the theme will extend to broadcast graphics, the ball, and even the referee's uniform.



Real Madrid did NOT… pic.twitter.com/GfVEDVRmHV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 6, 2026

Участващите екипи ще бъдат представени следващия четвъртък, 19 март, по време на т.нар. "Голяма седмица на испанската мода" в Мадрид.

„Ретро кръгът“ на LaLiga ще се разпростре отвъд екипите и самите мачове, превръщайки се в широкообхватна инициатива, която ще включва клубове, таланти, легенди, спонсори и различни участници от екосистемата на LaLiga. Аудиовизуалното изживяване ще включва графики, адаптирани в ретро стил, със специфична визуална идентичност, която ще пренесе този наратив в телевизионната и дигиталната среда.