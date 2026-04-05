Овиедо запази надежди за оцеляване след втора поредна домакинска победа

  • 5 апр 2026 | 22:17
  • 2044
  • 0

Овиедо постигна втора поредна домакинска победа в Ла Лига за първи път от 25 години. Последният в класирането спечели с 1:0 срещу Севиля. Единственото попадение реализира Федерико Виняс в 32-ата минута. Тимът на Гийермо Алмада игра с човек повече от 38-ата минута, когато Танги Нианзу получи червен картон. Овиедо остава на дъното на класирането, но в клуба се прокрадват надежди за оцеляване.

Домакините имаха предимство от началото на двубоя срещу Севиля, който е първият отбор над зоната на изпадащите и имаше десет точки повече от днешния си съперник преди двубоя. Срещата се превърна в битка и бе гарнирана от някои груби влизания. Първият реален шанс за гол се откри пред гостите, но Гудел не се възползва. В 32-ата минута Виняс откри резултата след удар с глава. Малко по-късно голмайсторът бе повален от Нианзу и французинът бе изгонен.

В началото на втората част Овиедо бе близо до втори гол, но Начо Видал не успя да засече едно центриране. Севиля нямаше точен удар към вратата на съперника през първите 60 минути. Вратарят на гостите Виакодимос направи отлично спасяване след изстрел от воле на влезли като резерва Санти Касорла. До края гостите не застрашиха вратата на Овиедо.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 7796
  • 5
Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 1077
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 444
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 462
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 2293
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1465
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60994
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2407
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 951
  • 2
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1915
  • 3
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3795
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19531
  • 4