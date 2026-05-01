11-те на Септември (София) и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Септември (София) и Монтана. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 32-ия кръг на efbet Лига.

СЕПТЕМВРИ - МОНТАНА 0:0

Стартови състави:



Септември (София): Янко Георгиев, 33. Галин Иванов, 13. Кубрат Йонашчъ, 4. Мартин Христов, 26. Валантайн Озорнфавор, 30. Матео Стаматов, 18. Айуб Абу, 5. Йоан Бауренски, 17. Николас Фонтейн, 29. Ерар Францети, 7. Едни Рибейро



Монтана: 1. Марсио Роса, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев, 14. Димитър Буров, 24. Ангело Тсингарас, 27. Томас Азеведо, 20. Умаро Балде, 7. Борис Димитров, 10. Александър Тодоров

Снимки: Борислав Цветанов