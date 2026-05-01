Плейофите в Sesame НБЛ продължават с мачове в Перник и Плевен

Четвъртфиналните мачове от плейофите в Sesame Национална баскетболна лига продължават днес с два мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 19:00 часа Миньор 2015 приема Балкан в зала "Борис Гюдеров" в Перник. Ботевградчани водят с 1-0 успеха в серията, след като надиграха съперника си със 105-66 в първия мач в "Арена Ботевград". Гостите ще бъдат без центъра Демонд Робинсън, който получи контузия в глезена по време на мач №1.

В 19:15 часа Черно море Тича гостува на Спартак Плевен в зала "Балканстрой". "Моряците" водят с 1 успех, след като се наложиха с 88-65 в зала "Конгресна" на ДКС във Варна.