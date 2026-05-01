Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудоогорец отправи сериозни критики към съдийската комисия на БФС. Повод за това стана тежка контузия на Руан Секо, получена по време на мача с ЦСКА, която вади нападателя от игра до края на сезона. Разградчани твърдят, че за нарушението не е отсъден дори фал от главния съдия Геро Писков, а също така те разкритикуваха и физическата форма на рефера.
Също така "орлите" добавят, че и те като ЦСКА не са били съгласни с назначението на Георги Давидов и поради тази причина са пратили писмо още преди година и половина този съдия да не свири техни мачове, но от БФС не са се съобразили с него.
В заключение Лудогорец честити заслуженото класиране на ЦСКА на финал и казва, че няма да търси оправдания в съдиите.
"Скъпи лудогорци,
Нападателят Руан Круз беше тежко контузен по време на полуфиналната среща от турнира SESAME Купа на България срещу ЦСКА. За него сезонът приключи и го очакваме да се присъедини към тренировъчния процес по време на подготвителния лагер. За ситуацията нямаше жълт картон, нямаше дори отсъден фал.
Жалба за тази и други ситуации в Съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години ни се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени. Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много „перспективни“ арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководенето на срещата при евентуални продължения.
Това щеше да компрометира допълнително Съдийската комисия, която по-рано назначи за главен рефер на мача Георги Давидов. Срещу този съдия има жалби не само от ЦСКА, но и от Лудогорец от 3 септември 2024 г. Тогава в писмо до Съдийската комисия ние категорично заявихме, че повече не искаме той да ръководи наши срещи. Тази високомерност на председателя на Съдийската комисия доведе до невиждано унижение за един ръководител – смяна на съдийската бригада. Решението поставя много бомби, които ще гърмят още от следващия сезон.
Ние не търсим оправдания в съдията за отпадането и честитим заслуженото класиране на ЦСКА на финала за Купата.
Ще играем до края за честта си. Само Лудогорец!!!", пише официалният сайт на "орлите".