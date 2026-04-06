Напрежение в Севиля: маскирани фенове заляха отбора с обиди и смъртни заплахи, наложи се намеса на полицията

Напрежението в Севиля продължава да се увеличава неимоверно, след като група привърженици на андалусийци посрещнаха отбора с викове и обиди след загубата с 0:1 от последния в класирането Овиедо.

При пристигането на летище „Сан Пабло“ феновете крещяха „Вън, махайте се! Ку*и синове, вън!“ към играчите. Президентът на клуба, Хосе Мария дел Нидо Караско, също беше обект на гняв с викове „Хуниор, умри! Покажи си лицето, страхливецо!“.

Напрежението се пренесе и пред спортната база на клуба, където също се събраха фенове, някои от които с покрити лица, за да потърсят сметка на футболистите за представянето им. Изданието „El Desmarque“ пък съобщава, че ръководството на Севиля е повикало полиция, за да се овладее ескалацията и да се предотвратят по-сериозни инциденти.

Служителите на реда трябваше да изградят кордон, за да защитят играчите при излизането им от базата.

След загубата в Овиедо, Севиля се озова само на две точки от зоната на изпадащите. Отборът е и с най-слабата защита в Ла Лига, допускайки 50 гола в 30 мача. Към момента андалусийците имат актив от 31 точки след 30 изиграни срещи.

„Усещането е много лошо. Искаме да се извиним на феновете и да благодарим на всички, които пътуваха, за да ни подкрепят. Не успяхме да постигнем нищо тук и това е много тежка загуба... Трябва да се измъкнем от това положение всички заедно. Сега имаме осем мача, а новият треньорски щаб ще ни помогне. Трябва да бъдем единни, включително и заради феновете, защото те не заслужават това. Искам да им кажа, че ще дадем всичко от себе си в следващия ни домакински мач“, призна защитникът Кике Салас.

Снимки: Imago