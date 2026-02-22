Популярни
Вход / Регистрирай се
Победната серия на Краев и Апоел приключи

  • 22 фев 2026 | 04:32
  • 226
  • 0
Победната серия на Краев и Апоел приключи

Андриан Краев бе титуляр при нулевото равенство на своя Апоел (Тел Авив) в гостуването на Бней Сахнин от 24-ия кръг на израелската Лигат ХаАл. Българинът остана на терена до 72-рата минута, когато бе заменен от Роуи Алкукин. Това прекрати серията на новаците от пет поредни шампионатни победи. Играчите от Тел Авив обаче са в отлична форма с осем последователни срещи без поражение и имат само една загуба през 2026 г. Тя бе записана още на 1-ви януари с 0:1 в гостуването на Бейтар (Йерусалим). От този момент нататък Краев и компания са непобедими.

Благодарение на положителната серия Апоел е сигурен участник в шампионския плейоф, тъй като до края на редовния сезон остават едва два мача, а междувременно тимът има цели 14 точки пред седмия Макаби (Нетаня) и изостава само на един пункт от третия Макаби. Бней Сахнин от своя страна със загубените две точки почти сигурно пропуска шампионския плейоф и ще остане в долната осмица, тъй като се намира на шест точки зад шестия Апоел (Петах Тиква).

