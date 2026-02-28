Войната спря футбола в Израел, евакуират български национал

Разразилият се през последните часове военен конфликт в Близкия изток доведе до спиране на футболното първенство на Израел, в чиято елитна дивизия има двама българи. Това са Андриан Краев от Апоел (Тел Авив) и Йоан Стоянов от Апоел (Беер Шева).
Според информации в местния печат всички чуждестранни играчи ще бъдат евакуирани през южния граничен пункт с Йордания. Сред тях със сигурност би трябвало да бъде Краев, който е български национал.
Стоянов също има мачове за националния ни тим, но той има и израелски паспорт.
Национал пред завръщане в игра
По-рано днес военно-въздушните сили на Израел и САЩ започнаха атака над Иран. Режимът там обаче отговори с бомби към Израел и американски бази в региона. Има регистрирани попадения по райони в Израел.