Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
Флик за ситуацията с Жерард Мартин: За мен това не е червен картон

  5 апр 2026 | 04:22
Ханзи Флик коментира победата на Барселона срещу Атлетико Мадрид с 2:1 в голямото дерби от 30-ия кръг на испанската Ла Лига. Двата тима ще се срещнат отново след броени дни в първия 1/4-финален двубой от Шампионската лига.

„Контролирахме играта и спечелихме трите точки, което беше важно. Ламин беше ядосан, защото искаше да вкара и да направи последния пас, но не се получи. Това е нормално. Имаше някои ситуации, някои опити. Беше много емоционален мач.

Не гледах повторението на инцидента с Жерард Мартин. Видях го как пръв докосна топката и за мен това не е червен картон. Ще видим как са Араухо и Бернал утре. Не мисля, че имат сериозни контузии. Да се ​​надяваме, че не е нищо сериозно“, каза Флик.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Водещи Новини

