Атлетико Мадрид избухна срещу ВАР и поиска обяснение от съдиите

Недоволството в Атлетико Мадрид от съдийството по време на мача срещу Барселона нараства с всеки изминал час след двубоя от Ла Лига, изигран на „Метрополитано“. Гневът както в клуба, така и в отбора е огромен заради ситуацията, в която играчът на каталунците Жерард Мартин не беше изгонен. Първоначално реферът Бускетс Ферер показа червен картон на футболиста на шампионите, но след намесата на ВАР промени решението си и го замени с жълт.

В резултат на това Атлетико официално поиска формално обяснение от Техническия комитет на съдиите (CTA) относно различните критерии, прилагани при идентични ситуации. Самият комитет преди няколко кръга, при подобна ситуация в мача Бетис – Райо Валекано, отсъди, че играчът на Бетис Валентин Гомес е трябвало да бъде изгонен след влизане срещу Андрей Рациу. Действието беше сходно с това между Мартин и Тиаго Алмада.

Explicación del CTA - RAYO / BETIS (es roja directa) pic.twitter.com/psyF0N1OsB — VIS EXECUTIO 🦅🐆🇪🇸 (@VisExecutio) April 4, 2026

От Атлетико посочват, че „е невъзможно да се състезаваш, когато ти обясняват едни правила, а се прилагат други“. От клуба добавят: „Казват на играчи, треньори и директори, че ВАР ще се използва само при явни грешки, а след това го прилагат по съвсем различен начин“.

От „Метрополитано“ също така изразяват мнение, че „съдиите във ВАР стаята вредят на колегите си на терена, дано ги защитаваха така, както ние го правим“. В клуба смятат, че за втори пореден кръг страдат от явни грешки поради прилагането на различни критерии, като по случайност това се случва в мачове срещу Реал Мадрид и Барселона.

В мадридския клуб не разбират как Бускетс Ферер определя действието на Жерард Мартин като „безразсъдно“, но въпреки това заменя червения картон с жълт. Те напълно подкрепят думите на треньора си Диего Симеоне, който заяви, че се надява Техническият комитет на съдиите да даде ясно обяснение за случилото се в тази ситуация.