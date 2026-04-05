Ямал напусна бесен терена, въпреки победата

Краят на мача между Барселона и Атлетико Мадрид беше белязан от гола на Роберт Левандовски в последните минути, който донесе победата на каталунците. Попадението на полския нападател изведе Барса на седем точки пред Реал Мадрид, след като „белите“ допуснаха грешка срещу Майорка (1:2), а играчите на Барселона избухнаха от радост.

Един от тях обаче – Ламин Ямал – не показа същата емоция в момента на гола. Напротив, както се видя от кадри на DAZN, той напусна терена видимо ядосан, разочарован от нещо неясно, дори когато се срещна с Ханзи Флик на път към съблекалните. Именно треньорът на вратарите Хосе Рамон де ла Фуенте го придружи към тунела.

След мача Флик беше попитан за ситуацията, но омаловажи случая и обясни: „Ламин Ямал опита всичко – дриблира, атакува, но не успя да отбележи. Беше малко ядосан, защото мачът беше изпълнен с много емоции, но това е нормално. Вече е в съблекалнята и е добре.“

