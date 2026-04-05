Симеоне: Чакаме с нетърпение срещите в Шампионската лига

Диего Симеоне коментира поражението на водения от него Атлетико Мадрид с 1:2 от тима на Барселона при домакинството си от голямото дерби на 30-ия кръг в испанската Ла Лига. Срещата бе изпълнена с на малко напрегнати моменти, а най-дискусионната ситуация бе свързана с това, че Николас Гонсалес от “дюшекчиите” бе изгонен, а малко по-късно Жерард Мартин от каталунците получи само жълт картон. Това пък бе само един от поредните епизоди в съперничеството между двата отбора, които ще се срещнат още два пъти през идните седмици в 1/4-финалните мачове от Шампионската лига.

„Предпочитам да не чувам за инцидента с изгонването на Жерард Мартин. Загубихме с 1:2, така че каквото и да кажем, е без значение. Нека поговорим за нещо конструктивно. Когато инцидентът е толкова очевиден, няма нужда дори да го обсъждаме. Първото полувреме беше много добро. Можехме да вкараме още един гол. Те имаха и удар от Ямал, който уцели гредата. През второто полувреме, когато имахме много млади играчи и един по-малко, играхме добре. Защитавахме се добре. Момчетата изиграха много добър мач. Сега очакваме с нетърпение да се срещнем с тях в Шампионската лига. Мисля, че ще играят по същия начин, както в Купата, и ще поемат инициативата, когато играят у дома. Ще се опитат да атакуват и да вкарват голове, за да си осигурят предимство. Не мога да си представя мачът да се развие по различен начин.

Ще видим как ще се развият нещата. Трябва да изиграем страхотен мач, както днес. Имахме трудности в реванша за Купата. Не ни дадоха време да мислим. Не ни позволиха да движим топката или да създаваме голови положения, с изключение на гола на Лукман през първото полувреме. Това беше един от най-трудните ни мачове досега. Инцидентът с Нико Гонсалес заслужаваше поне жълт картон, той нямаше време. Ясно е, че е червен картон. Казаха ми, че може би Ямал е бил в засада и бих искал да се придържам към това, но инцидентът беше очевиден. Не мисля, че беше директен червен картон, но определено втори жълт картон. Нико изигра добър мач. Освен инцидента с жълтия картон, съм много доволен от представянето му. Повтарям, не мисля, че беше директен червен картон“, каза Симеоне.

