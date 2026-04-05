Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
Президентът на Интер Джузепе Марота защити защитника на тима Алесандро Бастони, който отново беше нападнат от италианските медии заради изгонването му в мача, който лиши националния тим на страната от участие на Мондиал 2026.

„Срамно е Бастони постоянно да е подложен на линч в медиите, сякаш е виновен за кой знае какво. Ако погледнете пропуснатото класиране за Мондиала, причините за това са от много по-рано. При всички случаи, момче на неговата възраст не заслужава подобно отношение. Хората допускат грешки в живота, но всички в Италия си мислят, че са експерти и психолози, без да знаят за какъв човек и професионалист става въпрос. Той допусна грешка и всички я отчетохме, но това може да се случи на момче на неговата възраст. Казвайки всичко това, Бастони е актив за Интер и италианския футбол. Прочетох във вестниците, че е почти задължително за него да напусне националния отбор и страната, но няма такива крайности. Както при всички играчи, ще обсъдим неговото бъдеще по-нататък“, заяви Марота преди победата с 5:2 над Рома.

Киву за Бастони: Той беше с патерици и 3 дни по-късно игра за Италия, не знам дали ще остане в Интер
Киву за Бастони: Той беше с патерици и 3 дни по-късно игра за Италия, не знам дали ще остане в Интер

Той също така беше попитан как може да се разреши кризата в италианския футбол след третото поредно пропуснато Световно първенство. „Това би било доста дълъг разговор. Всички си мислят, че са футболни експерти, но проблемът се корени далеч в миналото. Не сме конкурентоспособни от 2006-а насам, въпреки че спечелихме Евро 2020. Причините са много и е необходим дълъг дебат. Наистина смятам, че ни липсват таланти, защото как така районът Фриули-Венеция Джулия, земята на Дино Дзоф, Фабио Капело и Фулвио Коловати, вече не произвежда играчи? Трябва да си припомним какъв спорт е футболът и защо не откриваме млади футболисти. Предпочитам това да не се превръща в спор, за да можем всички да гледаме в една и съща посока“, добави шефът на „нерадзурите“.

