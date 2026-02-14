Популярни
  Септември спечели дербито с Локомотив (Пловдив) при 18-ките

  • 14 фев 2026 | 17:13
  • 499
  • 0
Септември постигна класическа победа с 3:0 срещу Локомотив (Пловдив) в дербито на 16-я кръг от Елитната група до 18 години. Точни за столичани бяха Никола Генчев, Васил Василев и Димитър Ценов.

Двубоят започна с домакинско предимство на Септември и в 18-та та минута капитанът на типа Никола Генчев откри резултата след изпълнение на пряк свободен удар. В края на полувремето „септемврийци“ пропуснаха да удвоя резултат след като удар на Димитър Челебиев мина встрани от вратата.

Домакините продължиха да атакуват и през втората част и нанесоха втори удар чрез Васил Василев. Нападателя засече центриране на Никола Генчев. Локомотив опита да отговори, но така и не успя да създаде чиста ситуация пред вратата на своя съперник. Минута преди края на редовното време появилият се от резервната скамейка Димитър Ценов се възползва от грешка при изнасянето на топката и оформи крайния резултат.

Така Септември победи пряк конкурент за първото място и увеличи аванса си на върха.

