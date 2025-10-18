Популярни
  Септември пречупи Национал и продължава да е водач в Елитната група до 18 години

Септември пречупи Национал и продължава да е водач в Елитната група до 18 години

  18 окт 2025 | 19:24
  • 201
  • 0
Септември пречупи Национал и продължава да е водач в Елитната група до 18 години

Септември се наложи над Национал с 2:1 в среща от 10-ия кръг на Елитната група до 18 години. Точни за победителите бяха Васил Василев и Димитър Челебиев, докато за домакините се разписа Стефан Крумов.

Срещата запозна двуостро и през първата част двата отбора имаха по няколко добри шанса за гол, но добри изяви на двамата вратари не позволиха да се стигне до попадения.

След почивката Национал започна по-добре, но в 65-ата минута се стигна до дузпа за Септември. Васил Василев застана зад топката и реализира. Домакините реагираха бързо и изравниха след само шест минути, след като Стефан Крумов се разписа с далечен удар.

Срещата вървеше към равенство, но грешка в отбраната на Национал позволи на Димитър Челебиев да се озове сам срещу вратаря, който го фаулира и бе отсъдена втора дузпа. Именно Челебиев изпълни и донесе победата на септемврийци, които продължават да оглавяват класирането на Елитната група до 18 години с 28 точки. Национал има 12 пункта в своя актив.

