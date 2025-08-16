Популярни
  3. Виктор Димитров: Вложихме доста усилия, за да постигнем този резултат

  • 16 авг 2025 | 15:15
  • 331
  • 0

Треньорът на Септември до 18 години Виктор Димитров бе доволен след победата на неговия тим в домакинството на Ботев (Пловдив) с 5:1. Наставникът разкри впечатленията си след двубоя срещу „канарчетата“.

„Със сигурност успехът не беше лесен. Ботев (Пловдив) е един много добър отбор, ние се постарахме и вложихме доста усилия, за да постигнем този резултат. Радвам се, че успяхме. Хубаво е, че стартираме с подобна победа. Стояхме добре на терена, дори след втория гол. Не допускахме ситуации пред нашата врата, общо взето с едно влизане в нашето наказателно поле, допуснахме дузпа, за което съжаляваме. Хубавото е че бързо вкарахме и трети гол и така нещата се успокоиха. Доволен съм, като за първи мач. Имахме много неща да изчистваме в предсезонната подготовка, не бяхме в пълен състав. Някои момчета тренираха с мъжкия отбор, други с втория отбор, доста бяхме разпокъсани с подготовката, но в последните 10 дни сме в пълен състав“, разкри той.

Наставникът говори и за целите пред Септември в Елитната група до 18 години и предстоящия двубой с Арда.

„Ние ще преследваме целта, да станем шампиони. Естествено с добра игра и да търсим развитието на тези млади момчета. Няма да е лесен двубоя. Няма лесен мач. Евентуално ако ние си го направим такъв. Тепърва ще анализираме отбора на Арда, но отиваме за победа“, завърши Димитров.

