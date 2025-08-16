Септември (U18) - Ботев Пловдив (U18), гледайте тук!

Отборите на Септември (U18) и Ботев Пловдив (U18) играят при резултат 0:0 в мач от първия кръг на първенството.

СЕПТЕМВРИ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 0:0

Стартови състави:

Септември: 12. Йоан Вригазов, 2. Борислав Стоичков, 3. Теодор Танев, 6. Теодор Гюров, 8. Димитър Челебиев, 9. Венислав Михайлов, 13. Никола Ганчев, 14. Йордан Аталъков, 15. Даниел Ръжданов, 17. Лео Димитров, 23. Младен Петков

Ботев: 21. Мартин Георгиев, 4. Георги Илиев, 3. Иван Анастасов, 8. Даниел Бучуков, 11. Мартин Георгиев, 16. Никола Панайотов, 5. Николай Бакоев, 9. Адриан Кънев, 10. Стилиян Добревски, 6. Симеон Турлаков, 15. Богдан Рангелов