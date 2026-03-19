Септември обърна Ботев (Пд) в дербито на Елитната група до 18 години

Отборът на Септември (София) постигна впечатляващ обрат и победи с 3:1 Ботев (Пловдив) в дербито на 20-ия кръг на Елитната група до 18 години. Двубоят започна вихрено за столичани, които още в началото можеха да открият резултата, но вратарят на гостите се намеси решително и запази нулевото равенство.

В 11-ата минута "канарчетата" нанесоха своя удар - Стилиян Добревски се възползва от добра ситуация и даде преднина на Ботев. До края на първата част нови попадения не паднаха и гостите се оттеглиха на почивката с аванс.

След паузата Септември наложи сериозен натиск. Усилията на домакините дадоха резултат в 51-вата минута, когато Йордан Аталоков възстанови равенството. Натискът на софиянци продължи и около 15 минути преди края те получиха право да изпълнят дузпа. Зад топката застана Никола Генчев, който хладнокръвно реализира за пълния обрат - 2:1.

В добавеното време Септември сложи точка на спора. Мариан Воденичаров се разписа за 3:1 и подпечата успеха на своя тим.