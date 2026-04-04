Арбелоа след издънката на Реал Мадрид: Има дни, в които просто не ти върви

Реал Мадрид записа изненадваща загуба с 1:2 от Майорка в първенството и озадачи феновете си преди финалния етап от сезона. На “Сон Моиш” столичани не показаха нищо стойностно и в последните секунди бяха наказани. На всичко отгоре това поражение идва дни преди първия дуел срещу Байерн (Мюнхен) от четвъртфиналите в Шампионската лига. Ето какво заяви наставникът Алваро Арбелоа след мача:

Какво ще кажете за загубата? Имате ли усещането, че сте загубили много, ако не и всички шансове да се борите за титлата?

По-трудно е, отколкото преди началото на мача. Остават ни осем кръга и, както казах на играчите, независимо в какво състояние е първенството, следващата ни цел е да спечелим и осемте. А за да го направим, трябва да играем по-добре от днес и да сме на много по-високо ниво. Всичко е по-трудно, но целта ни трябва да остане същата.

Отборът създаде повече положения през първото полувреме. Защо през второто нямаше същия устрем? Защо не навлизахте повече в наказателното поле на Майорка?

Сигурно влияние оказаха обстоятелствата – напрежението, че изоставаш в резултата, търпението, което трябваше да имаме… Те затвориха повече пространствата и имаха повече енергия, след като поведоха. Ние не показахме нито това търпение, нито това, върху което работихме през седмицата – да ги “разтягаме” и да създаваме повече ситуации един на един по фланговете. Липсваха ни много неща през второто полувреме. Нуждаехме се от втора част с повече енергия и по-ясни идеи.

В петък казахте, че при анализа на мача ви светват много аларми. Какво най-много ви ядоса днес?

За мен е много по-лесно да видя колко е труден мачът и колко силен е съперникът. Лесно е да го видя, но трудното е играчите да разберат, че без 200% себераздаване нямаше как да спечелим. Въпреки че през първото полувреме бяхме по-добрият отбор, при едно разминаване допуснахме гол. Тук е достатъчно да се разсееш за миг, да не се подредиш добре, да изпуснеш човек и да не го проследиш – и ти струва гол. Когато ти не си ефективен пред вратата, а съперникът е, накрая си плащаш, защото това е елитът, това е Ла Лига. Това, което най-много ме боли, е, че не направихме много по-добро второ полувреме.

Говорите за 200%, но имаше играчи, които в моменти на връщане в защита не бяха на нужното ниво. Това повече загуба на играчите ли е, отколкото на треньора?

Не, не. Тази загуба е моя – изцяло и напълно моя. Това, от което имам нужда от тях, е вече да мислят за мача във вторник (срещу Байерн - бел.ред). Когато излязат от съблекалнята, този двубой вече трябва да е приключил за тях. Аз съм този, който взема решенията – правя състава, правя смените, избирам как да играем, и тази загуба е изцяло на треньора на Реал Мадрид. Нужно ми е моите футболисти да вярват, че ще спечелим мача във вторник – този толкова важен двубой в Шампионската лига - турнир, който за нас е изключително важен. Така че, когато излязат на терена, трябва да мислят само за Байерн.

Липсва ли му на Белингам ритъм , за да се конкурира на нивото, което ще изискват съперниците на Реал Мадрид?

Естествено, нормално е – той отсъстваше много седмици. Срещу Атлетико Мадрид игра само 20 минути. Днес – малко повече от половин час, и идеята е постепенно да навлезе в състезателен ритъм. Не може да бъде на максимум, без да играе редовно. Трябва търпение към него, разбира се.

Притеснява ли ви, че това поражението ще има негативен ефект върху феновете?

Изобщо не. Знам на какво са способни моите играчи. Знам, че разбират колко важен е мачът във вторник. Има дни, в които просто не ти върви. Във вторник изискванията пак ще са максимални и знам каква подкрепа ще ни дадат мадридистите. С тях всичко е по-лесно.