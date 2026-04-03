Компани: Кейн няма да играе с Фрайбург, но сме оптимисти за включването му срещу Реал

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн ще пропусне мача от Бундеслигата срещу Фрайбург в събота, но старши треньорът Венсан Компани очаква да може да го използва за сблъсъка от Шампионската лига срещу Реал Мадрид следващата седмица.

Vincent Kompany on Harry Kane: "Harry felt something in his ankle in England training. He won't be available tomorrow. But I'm positive regarding Tuesday" pic.twitter.com/rLfW9qIrK7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 3, 2026

„Хари тренира добре до неделя, след което е усетил нещо в глезена, докато беше с националния отбор на Англия. Това ще се отрази на мача утре - той няма да бъде на разположение“, заяви Компани на пресконференция по-рано днес.

„Въпреки това съм оптимистично настроен за вторник. Бих искал да играе срещу Фрайбург, но както стоят нещата днес, това няма да бъде възможно“, добави наставникът на мюнхенския гранд.

Kompany on the rest of the personnel: "Harry is out. Jackson is suspended. Otherwise, things are looking good. Jamal is back, Phonzy as well. They've had a full training week. Itō has gained playing time through the national team, Manu is back, Pavlo is back. We'll see who can… pic.twitter.com/gx9idSgOCZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 3, 2026

Въпреки липсата на Кейн, Байерн ще има на разположение завръщащите се Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис. Вратарят Мануел Нойер също отново ще бъде на линия, след като тимът претърпя малка криза на позицията, довела до участието наскоро на третия вратар Свен Улрайх. „Ще видим кой може да започне като титуляр срещу Фрайбург, но съставът е горе-долу наличен“, продължи Компани.

Байерн се изправя срещу Реал Мадрид на четвъртфиналите в Шампионската лига, като първият мач в Испания ще се състои във вторник, но Венсан Компани предупреди футболистите си, че засега фокусът трябва да бъде върху Фрайбург.

Kompany on whether there will be rotation tomorrow with a view to Real Madrid: "As a coach, you have to make it clear that Freiburg is the priority. And that's all we need to talk about today. We won't do anything new; it's what got us into this position – still in all… pic.twitter.com/sO0OiceVqg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 3, 2026

„Играчите имаха пауза за националните отбори. Сигурен съм, че са говорили за предстоящите акценти за нас. Но като треньорски щаб трябва да им покажем, че подготовката е абсолютно същата, както всеки предишен път. Като треньор трябва да им се изясни, че приоритетът е Фрайбург. И затова днес трябва да говорим само за това. Все още участваме във всички турнир, в които можем, използваме целия състав и ще продължим да правим това. Ще видим какви решения ще вземем утре“, завърши старши треньорът на Байерн (Мюнхен).

Снимки: Imago