  3. Компани: Кейн няма да играе с Фрайбург, но сме оптимисти за включването му срещу Реал

Компани: Кейн няма да играе с Фрайбург, но сме оптимисти за включването му срещу Реал

  • 3 апр 2026 | 13:45
Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн ще пропусне мача от Бундеслигата срещу Фрайбург в събота, но старши треньорът Венсан Компани очаква да може да го използва за сблъсъка от Шампионската лига срещу Реал Мадрид следващата седмица.

Хари тренира добре до неделя, след което е усетил нещо в глезена, докато беше с националния отбор на Англия. Това ще се отрази на мача утре - той няма да бъде на разположение“, заяви Компани на пресконференция по-рано днес.

„Въпреки това съм оптимистично настроен за вторник. Бих искал да играе срещу Фрайбург, но както стоят нещата днес, това няма да бъде възможно“, добави наставникът на мюнхенския гранд.

Въпреки липсата на Кейн, Байерн ще има на разположение завръщащите се Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис. Вратарят Мануел Нойер също отново ще бъде на линия, след като тимът претърпя малка криза на позицията, довела до участието наскоро на третия вратар Свен Улрайх. „Ще видим кой може да започне като титуляр срещу Фрайбург, но съставът е горе-долу наличен“, продължи Компани.

Байерн се изправя срещу Реал Мадрид на четвъртфиналите в Шампионската лига, като първият мач в Испания ще се състои във вторник, но Венсан Компани предупреди футболистите си, че засега фокусът трябва да бъде върху Фрайбург.

„Играчите имаха пауза за националните отбори. Сигурен съм, че са говорили за предстоящите акценти за нас. Но като треньорски щаб трябва да им покажем, че подготовката е абсолютно същата, както всеки предишен път. Като треньор трябва да им се изясни, че приоритетът е Фрайбург. И затова днес трябва да говорим само за това. Все още участваме във всички турнир, в които можем, използваме целия състав и ще продължим да правим това. Ще видим какви решения ще вземем утре“, завърши старши треньорът на Байерн (Мюнхен).

Снимки: Imago

