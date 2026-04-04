Байерн подновява похода към титлата с гостуване на Фрайбург

Бундеслигата се завръща с интригуващ сблъсък в 28-ия кръг, в който лидерът Байерн (Мюнхен) гостува на Фрайбург на „Европа-Парк Щадион“. Баварците влизат в двубоя с комфортна преднина от 9 точки пред втория Борусия (Дортмунд), докато домакините заемат осмата позиция и се борят за място в европейските клубни турнири. Двубоят започва от 16:30 часа българско време, като от 19:30 часа Борусия гостува на Щутгарт и е напълно възможно след края на турнирния ден да се отвори двуцифрена разлика на върха във временното класиране.

Голямата новина в лагера на Байерн е отсъствието на голмайстора Хари Кейн. Английският нападател е получил травма в глезена по време на ангажиментите си с националния отбор и няма да бъде на разположение за съботния мач. Старши треньорът Венсан Компани потвърди новината, но изрази оптимизъм за включването на Кейн в предстоящия четвъртфинал от Шампионската лига срещу Реал Мадрид.

Компани: Кейн няма да играе с Фрайбург, но сме оптимисти за включването му срещу Реал

„Бих искал Хари да играе срещу Фрайбург, но това няма да бъде възможно. Трябва да покажем на играчите, че подготовката за този мач е същата като за всеки друг. Приоритетът в момента е Фрайбург“, заяви Компани. Добрата новина за него е завръщането на Мануел Нойер, Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис, които отново са в състава.

В Байерн не знаят дали Хари Кейн ще е готов за мача с Реал Мадрид

Домакините от Фрайбург влизат в мача след две поредни победи – над Санкт Паули (2:1) и Генк (5:1) в Лига Европа, но формата им в Бундеслигата остава непостоянна. Мениджърът Юлиан Шустер отбеляза, че паузата за националните отбори е била полезна за отбора му.

Бивш “пират” разплака Санкт Паули и блесна за обрат на Фрайбург в Хамбург

Последният двубой между двата тима през ноември 2025 г. завърши с разгромното 6:2 в полза на Байерн на „Алианц Арена“. Тогава Фрайбург изненадващо поведе с 2:0 в началото на срещата, но баварците отговориха с шест безответни гола. В исторически план Байерн доминира в това съперничество, като Фрайбург успя да измъкне равенство 2:2 при последното си домакинство през март 2024 г.