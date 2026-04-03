Последната контрола на Португалия преди Мондиала ще бъде срещу Нигерия

Националният отбор на Португалия ще завърши подготовката си за Световното първенство с приятелски мач срещу Нигерия на 10 юни, съобщиха от местната футболна федерация.

Португалската централа не обяви място за провеждане на контролата, но местни медии твърдят, че тя ще се състои в Лейрия. Шампионът в Лигата на нациите вече има насрочен приятелски двубой срещу Чили на 6 юни на Националния стадион в Оейраш. Като част от подготовката си за предстоящото Световно първенство, португалците записаха равенство 0:0 с Мексико и победиха САЩ с 2:0.

Първият мач на Португалия от група “K” на Мондиал 2026 ще бъде на 17 юни срещу ДР Конго, чийто отбор елиминира именно Нигерия в предварителните плейофи. Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Канада, САЩ и Мексико.

Снимки: Imago