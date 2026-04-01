Брилянтни асистенции на Бруно Фернандеш помогнаха на Португалия да срази САЩ

Брилянтни асистенции на Бруно Фернандеш помогнаха на Португалия да срази САЩ

Португалия победи САЩ с 2:0 в контролна среща, играна на стадион "Мерцедес Бенц Арена" в Атланта. Франсиско Тринкао в 37-ата и Жоао Феликс в 59-ата минута отбелязаха двата гола за успеха на "мореплавателите", но голямата заслуга бе на Бруно Фернандеш, който изработи попаденията с брилянтни асистенции.

В 39-ата минута плеймейкърът на Манчестър Юнайтед получи пас в коридор, напредна в наказателното поле и с пета подаде към нахлуващия от задна позиция Тринкао, който прати топката в мрежата за 0:1.

След това в 59-ата минута Бруно с отлично центриране от корнер намери Жоао Фликс на границата на наказателното поле, а той с прецизен удар стреля във вратата за 0:2.

Португалия имаше и други положения в мача, пропуснати от Рубен Невеш и от самия Бруно Фернандеш.

САЩ също имаше шансове да се разпише, но Себастиан Берхалтер и Кристиан Пулишич бяха отказани от вратаря Жозе Са.

С тази победа Португалия донякъде се реваншира за неубедителното представяне в предишната контрола срещу другия домакин на Мондиала - Мексико (0:0).

САЩ пък претърпя второ поредно поражение след тежкото 2:5 с Белгия преди дни и това е повод за притеснение във феновете на домакините.

Снимки: Gettyimages

