Направиха изненадваща проверка на Португалия за допинг

Десет играчи от националния отбор на Португалия бяха подложени на изненадващ допинг контрол по време на лагера в Атланта. Операцията беше проведена от медицински екип на ФИФА в хотела, където е настанена португалската делегация.

Акцията, която се проведе в навечерието на подготвителния мач на Португалия срещу САЩ, беше извършена без предварително предупреждение, но е в рамките на обичайните процедури на организацията, която управлява световния футбол.

Припомняме, че националните отбори подлежат на този тип задължения. Целият процес беше надлежно наблюдаван от Дирекцията по здравеопазване и представяне на Португалската футболна федерация.

Играчите проведоха последната си тренировка за мача на стадион „Мерцедес-Бенц“, който ще бъде домакин на срещата в сряда сутринта. Селекционерът Роберто Мартинес разполагаше с целия си състав, с изключение на Жоао Невеш, който тренираше по индивидуална програма.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages