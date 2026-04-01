  3. Направиха изненадваща проверка на Португалия за допинг

Направиха изненадваща проверка на Португалия за допинг

  • 1 апр 2026 | 01:04
  • 223
  • 0
Направиха изненадваща проверка на Португалия за допинг

Десет играчи от националния отбор на Португалия бяха подложени на изненадващ допинг контрол по време на лагера в Атланта. Операцията беше проведена от медицински екип на ФИФА в хотела, където е настанена португалската делегация.

Акцията, която се проведе в навечерието на подготвителния мач на Португалия срещу САЩ, беше извършена без предварително предупреждение, но е в рамките на обичайните процедури на организацията, която управлява световния футбол.

Припомняме, че националните отбори подлежат на този тип задължения. Целият процес беше надлежно наблюдаван от Дирекцията по здравеопазване и представяне на Португалската футболна федерация.

Играчите проведоха последната си тренировка за мача на стадион „Мерцедес-Бенц“, който ще бъде домакин на срещата в сряда сутринта. Селекционерът Роберто Мартинес разполагаше с целия си състав, с изключение на Жоао Невеш, който тренираше по индивидуална програма.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реми в британската битка между Уелс и Северна Ирландия

Реми в британската битка между Уелс и Северна Ирландия

  • 1 апр 2026 | 00:27
  • 563
  • 0
Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

  • 1 апр 2026 | 00:34
  • 25270
  • 169
Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

  • 1 апр 2026 | 00:39
  • 29110
  • 62
Словакия спечели сблъсъка на разочарованите

Словакия спечели сблъсъка на разочарованите

  • 1 апр 2026 | 00:10
  • 1042
  • 0
Швеция си отмъсти на Полша и този път ще играе на Световното, Гьокереш отново герой

Швеция си отмъсти на Полша и този път ще играе на Световното, Гьокереш отново герой

  • 1 апр 2026 | 00:03
  • 4240
  • 3
Червен картон от Кабаков и 25 удара не стигнаха на Испания срещу Египет

Червен картон от Кабаков и 25 удара не стигнаха на Испания срещу Египет

  • 31 март 2026 | 23:55
  • 9827
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

  • 1 апр 2026 | 00:34
  • 25270
  • 169
Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

  • 1 апр 2026 | 00:39
  • 29110
  • 62
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 160245
  • 330
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 26120
  • 194
България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

  • 31 март 2026 | 20:58
  • 18444
  • 38
Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

  • 31 март 2026 | 19:19
  • 7494
  • 19